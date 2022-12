2 tháng, Hà Nội xử phạt hơn 8.800 cơ sở vi phạm phòng cháy chữa cháy

Ngày 12/12, Công an TP.Hà Nội cho biết, đơn vị đã hoàn thành kế hoạch 513 của Bộ Công an về tổng rà soát, kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên phạm vi toàn quốc.

Lực lượng chức năng kiểm tra các quán karaoke trên địa bàn

Theo đó, trên địa bàn TP.Hà Nội có 159.780 cơ sở do công an và UBND cấp xã quản lý. Sau 2 tháng tổng kiểm tra, công an đã phát hiện, lập biên bản, ra quyết định xử phạt 8.861 cơ sở vi phạm phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, với tổng số tiền phạt hơn 71 tỷ đồng.

Đồng thời, tham mưu ban hành hơn 2.000 quyết định tạm đình chỉ hoạt động và quyết định đình chỉ hoạt động các cơ sở vi phạm. Ra gần 30.000 văn bản kiến nghị, yêu cầu cơ sở dừng hoạt động để tổ chức khắc phục các tồn tại, vi phạm về PCCC.

Đối với loại hình cơ sở kinh doanh karaoke, bar, vũ trường, qua rà soát, trên địa bàn TP.Hà Nội hiện có 1.520 cơ sở kinh doanh karaoke, trong đó, có 23 cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ.

Qua kiểm tra, rà soát phát hiện 415 cơ sở vi phạm, phạt tiền trên 3.8 tỷ đồng. Tạm đình chỉ 193 cơ sở, đình chỉ 554 cơ sở dừng hoạt động để khắc phục các tồn tại, vi phạm về PCCC.

