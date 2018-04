Cặp vợ chồng trẻ rao giảng "Hội thánh đức chúa trời mẹ", đập bàn thờ nhà chủ trọ

Chủ Nhật, ngày 29/04/2018 08:55 AM (GMT+7)

Quá trình thuê nhà để lôi kéo người dân tham gia “Hội thanh đức chúa trời mẹ”, đôi vợ chồng 9X đã tự ý đập phá bát hương, tháo bàn thờ tổ tiên của nhà chủ.

Vợ chồng Trương Văn Dỏng, Nguyễn Thị Thu.

Ngày 29/4, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, sáng 27/4, Công an huyện Thiệu Hóa đã phối hợp với Công an xã Thiệu Phú kiểm tra hành chính và phát hiện, bắt quả tang 2 vợ chồng đối tượng Trương Văn Dỏng (SN 1992, ở xã Thiệu Trung) và Nguyễn Thị Thu (SN 1994, ở huyện Vĩnh Lộc) đang tổ chức rao giảng đạo trái pháp luật.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện vợ chồng Trương Văn Dỏng, Nguyễn Thị Thu và 4 đối tượng khác đang rao giảng đạo trái phép.

Lực lượng công an cũng đã thu giữ 1 bộ tăng âm loa đài, 1 USB lưu trữ các bài hát về đức thánh, 1 bục đứng và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động của "Hội thánh đức chúa trời mẹ".

Tang vật các đối tượng sử dụng để rao giảng đạo trái pháp luật.

Theo điều tra của cơ quan công an: Để tổ chức tuyên truyền hoạt động của "Hội thánh đức chúa trời mẹ" vợ chồng Trương Văn Dỏng và Nguyễn Thị Thu thuê nhà của gia đình chị Trần Thị Bình (ở xã Thiệu Phú) và tập hợp, lôi kéo các đối tượng khác đến đây sinh hoạt. Thời gian thường vào tối thứ 3 và ngày thứ 7 hằng tuần.

Ngoài thời gian trên, các đối tượng này còn núp bóng dưới hình thức gia sư hoặc giới thiệu bán máy lọc nước để tiếp cận, rủ rê, lôi kéo người dân trên địa bàn xã Thiệu Phú đi theo "Hội thánh đức chúa trời mẹ".

Bàn thờ, bát hương của gia đình chị Trần Thị Bình bị các đối tượng đập phá, tháo dỡ.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, bước đầu xác định, điểm "Hội thánh đức chúa trời mẹ" này mới bắt đầu hoạt động từ đầu tháng 4/2018. Trong quá trình thuê nhà, lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng, vợ chồng Trương Văn Dỏng đã tự ý đập phá bát hương, tháo dỡ bàn thờ tổ tiên, khiến chủ nhà vô cùng bức xúc.