Cấp biển số định danh: Đã thành lập tổ xử lý các sự cố

Hệ thống bị nghẽn do số lượng truy cập tăng đột biến Chia sẻ với PV, một cán bộ thuộc Phòng Hướng dẫn đăng ký và kiểm định phương tiện, Cục CSGT (Bộ Công an) nhận định một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do những ngày qua số lượng người truy cập tăng đột biến, nhất là thời điểm chuyển giao giữa thông tư cũ và thông tư mới, điều này dẫn đến hệ thống bị nghẽn. “Ngoài ra, trong quá trình chuyển đổi phần mềm cũ sang phần mềm mới cũng chưa thể trơn tru hết. Chúng tôi đã thành lập tổ thường trực để xử lý các sự cố” - vị này nói. Theo vị này, giải pháp trước mắt là đơn vị tiếp nhận tất cả khó khăn, vướng mắc từ các địa phương để trực tiếp xử lý, khắc phục, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân. PHI HÙNG