Cao tốc bổ sung biển báo 0m, 50m, 100m tại nơi xử phạt khoảng cách

Cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai nhiệm vụ về rà soát quy định khoảng cách an toàn đối với xe tham gia giao thông trên đường bộ.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, thực hiện văn bản của Bộ Xây dựng về triển khai các nhiệm vụ tại Thông báo số 482/VPCP-CN ngày 14/9/2026 của Văn phòng Chính phủ, Cục giao các phòng, đơn vị tổ chức thực hiện nhiều nhiệm vụ liên quan đến khoảng cách an toàn khi xe tham gia giao thông.

Trong đó, Phòng Quản lý, tổ chức giao thông được giao chủ trì xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 quy định về tốc độ thiết kế, tốc độ khai thác và khoảng cách an toàn xe cơ giới tham gia giao thông trên đường bộ.

Đơn vị này cũng được giao chủ trì xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 51/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ (QCVN 41:2024/BGTVT).

Rà soát các vị trí đang xử phạt lỗi khoảng cách

Cục Đường bộ Việt Nam cũng có văn bản đề nghị Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cung cấp các vị trí, đoạn tuyến đường cao tốc, bao gồm cả đường cao tốc do địa phương quản lý, đang áp dụng xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm khoảng cách an toàn.

Trên cơ sở thông tin do Cục Cảnh sát giao thông cung cấp, các cơ quan quản lý đường cao tốc sẽ rà soát, bổ sung biển báo quy định khoảng cách 0m, 50m, 100m và vạch kẻ đường để xác định khoảng cách giữa các xe tại những vị trí đang áp dụng xử phạt.

Cục Đường bộ Việt Nam nêu rõ vạch kẻ đường được sử dụng để xác định khoảng cách giữa các xe là vạch 7.8 tại mục G2.8 Phụ lục G của QCVN 41:2024/BGTVT.

Việc tham mưu văn bản và làm việc với Cục Cảnh sát giao thông được yêu cầu hoàn thành trước ngày 2/10/2026.

Sau khi Cục Cảnh sát giao thông có văn bản, Cục Đường bộ Việt Nam sẽ tham mưu văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp quản lý đường cao tốc trên cả nước rà soát để điều chỉnh, bổ sung hệ thống biển báo và vạch kẻ đường tại các vị trí áp dụng xử phạt vi phạm khoảng cách.

Đồng thời, các đơn vị được yêu cầu rà soát, bổ sung các biển báo, vạch kẻ đường này tại những vị trí cần thiết trên đường cao tốc.

Các tuyến cao tốc có vị trí xử phạt vi phạm khoảng cách an toàn sẽ được rà soát, bổ sung biển báo và vạch kẻ đường để xác định khoảng cách. (Ảnh Cục CSGT)

Cục Đường bộ Việt Nam cũng giao Phòng Quản lý vận tải tham mưu văn bản đề nghị các Sở Xây dựng và cơ sở đào tạo lái xe bổ sung các tình huống bảo đảm khoảng cách an toàn khi tham gia giao thông trên đường cao tốc và đường bộ vào giáo trình, chương trình đào tạo lái xe chi tiết.

Các cơ sở đào tạo được yêu cầu tổ chức hướng dẫn nội dung này trong quá trình đào tạo lái xe. Thời gian hoàn thành nhiệm vụ được giao trước ngày 30/9/2026.

Bên cạnh đó, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền quy định về khoảng cách an toàn để người tham gia giao thông chủ động bảo đảm khoảng cách với xe lưu thông phía trước trên cùng làn đường, phần đường.

Các Khu Quản lý đường bộ được giao phối hợp với cơ quan, doanh nghiệp quản lý, khai thác, bảo trì đường cao tốc tổ chức in, phát hành tờ rơi tuyên truyền tại các trạm dừng nghỉ trên đường cao tốc và những vị trí khác nếu cần thiết. Thời gian hoàn thành trước ngày 15/10/2026.

Các Trung tâm kỹ thuật - công nghệ đường bộ được giao nghiên cứu hình thức bổ sung quy định liên quan đến khoảng cách an toàn trên hệ thống biển báo hiệu điện tử và các nền tảng khác để chỉ dẫn khoảng cách an toàn. Nhiệm vụ này được thực hiện trong quý IV/2026.