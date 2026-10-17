Cần làm rõ nguyên nhân nước sông Cầu đổi màu bất thường

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Nước sông Cầu trắng đục bất thường

Theo người dân thôn Bình An, xã Bạch Thông, tỉnh Thái Nguyên hiện tượng nước sông chuyển màu trắng đục đã xuất hiện khoảng một tháng nay, thường được phát hiện vào sáng sớm. Tình trạng này kéo dài vài giờ rồi nước dần trong trở lại.

Nước sông Cầu đoạn qua thôn Bình An, xã Bạch Thông, tỉnh Thái Nguyên sáng sớm 16/10 có màu trắng bất thường

Sáng 16/10, nước sông Cầu qua khu vực này tiếp tục xuất hiện hiện tượng trên. Bà Hoàng Thị Lan, người dân thôn Bình An cho biết, đàn vịt của gia đình chăn thả trên sông thời gian qua liên tục chết không rõ nguyên nhân, khiến gia đình lo lắng.

"Hiện tượng này lạ lắm, nước đục ngầu như nước vo gạo. Người dân chúng tôi rất hoang mang, không biết nguyên nhân từ đâu mà nước sông lại như thế. Cứ khoảng 5-6h sáng, nước đục như nước vo gạo, đến hơn 7h thì bắt đầu trong dần. Nhà tôi chỉ nuôi vịt lấy trứng bán để trang trải sinh hoạt, nhưng không hiểu sao vịt cứ chết không rõ nguyên nhân, mỗi ngày chết một vài con. Có những con chết trôi theo dòng sông, gia đình không thể kiểm tra được”, bà Hoàng Thị Lan lo lắng.

Theo người dân địa phương, hiện tượng này xảy ra sáng sớm và kéo dài chừng vài giờ

Khẩn trương kiểm tra, làm rõ

Ông Lý Anh Thân, Phó Chủ tịch UBND xã Bạch Thông, tỉnh Thái Nguyên, xác nhận tình trạng nước sông chuyển màu trắng đục đã xuất hiện trong thời gian gần đây. Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, xã đã tổ chức kiểm tra, phối hợp với các cơ quan chức năng và đơn vị chuyên môn xác minh nguyên nhân, đánh giá mức độ ảnh hưởng. Đến nay, cơ quan chức năng vẫn chưa có kết luận chính thức về sự việc.

"Qua một số lần phát hiện nước sông có hiện tượng chuyển màu bất thường, nghi ngờ có hoạt động xả thải, chúng tôi đã tổ chức kiểm tra. Trong đó có làm việc với đơn vị sản xuất giấy trên địa bàn. Qua kiểm tra, ghi nhận một số hiện tượng cặn và nước thải vương vãi, nhưng chưa đủ căn cứ để khẳng định nguyên nhân và xác định nguồn phát thải. Hôm nay, khi nước sông tiếp tục có hiện tượng đục, chúng tôi tiếp tục thành lập đoàn kiểm tra, thu thập chứng cứ, tài liệu liên quan để đánh giá khách quan. Nếu phát hiện sai phạm, sẽ kiên quyết xử lý theo đúng quy định”, ông Lý Anh Thân cho hay.

Người dân vớt những con vịt chết bất thường dưới suối

Cơ quan chức năng cần sớm xác định nguyên nhân khiến nước sông Cầu đổi màu bất thường, đồng thời làm rõ tình trạng gia cầm chết để có biện pháp xử lý kịp thời, bảo đảm môi trường và sinh hoạt của người dân.