Cận cảnh thiết bị của Công ty AIC 'đắp chiếu' ở bệnh viện lớn nhất Đắk Lắk

Công an đang điều tra Theo nguồn tin của PLO, hiện CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiếp nhận hồ sơ để điều tra vụ mua thiết bị xử lý rác thải trang bị cho BV Tây Nguyên. Hồ sơ này do Thanh tra tỉnh Đắk Lắk chuyển sang sau khi thống nhất với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.