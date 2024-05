Cận cảnh dự án “ma” khiến nhiều người sập bẫy ở Phú Quốc

Ngày 13-5, chúng tôi có mặt tại một trong những dự án "ma" của Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Phát triển LHĐ (gọi tắt là Công ty LHĐ) vừa bị Công an TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang khởi tố, bắt giám đốc và những người liên quan về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Khu dự án "ma" của Công ty LHĐ ở xã Cửa Cạn, TP Phú Quốc

Khu đất dự án "ma" rộng hàng chục ha ở xã Cửa Cạn, TP Phú Quốc khá tiêu điều, hoang vắng, nhiều căn nhà xây dựng rồi bỏ không vì khó xác định được ai là chủ.

Ông K.V.Đ là một trong những người có nhà xây dựng trên khu dự án "ma". Ông Đ. nói rằng, để có được căn nhà chưa có giấy tờ này ông phải đổi bằng mảnh đất đã cấp "sổ đỏ".

"Tôi góp một thửa đất có sổ đỏ cho Công ty LHĐ để nhận lại phần đất này. Hiện chưa biết bao giờ mới làm sổ được"- ông Đ. lo lắng.

Đường vào khu dự án "ma" của Công ty LHĐ ở xã Cửa Cạn, TP Phú Quốc

Đối diện nhà ông Đ. là một căn nhà xây kiểu dáng giống nhau như đúc. Theo ông Đ. đó là nhà mà anh em Lĩnh, Điệp, Hùng xây cho ông Lê Mạnh Thường (quê Nam Định) nhưng ông Thường không nhận vì giấy tờ đất chưa rõ ràng.

"Hiện chủ đất cũ chưa nhận đủ tiền bán khu đất đó, ông Thường thì đã chuyển tiền mấy chục tỉ đồng cho nhóm người Công ty LHĐ để mua lại khu đất này, còn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì Công ty LHĐ lại đem cầm cho người khác bằng hình thức có hợp đồng chuyển nhượng giả cách. Cho nên giờ không xác định được ai là người sở hữu hợp pháp khu đất này" - ông Đ. phản ánh.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, trước đây Đặng Văn Hùng (SN 1981, ngụ xã Cửa Dương, TP Phú Quốc) có thời gian ra Đắk Lắk làm thuê cho ông Nguyễn Văn Nguyên (SN 1967, ngụ huyện EaKar, tỉnh Đắk Lắk).

Khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 8-2021, ông Nguyên nhiều lần chuyển tiền cho Hùng để đầu tư mua đất tại TP Phú Quốc.

Cảnh tiêu điều trong khu dự án "ma" của Công ty LHĐ ở xã Cửa Cạn, TP Phú Quốc

Sau đó, ông Hùng giới thiệu ông Nguyên với ông Đặng Văn Lĩnh (SN 1985, em ruột ông Hùng) và ông Lê Minh Điệp (SN 1991, em rể ông Hùng; cùng ngụ xã Cửa Cạn). Lúc này, Điệp đang là giám đốc, còn Hùng và Lĩnh là các cổ đông sáng lập của Công ty LHĐ, đang hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Điệp, Hùng, Lĩnh từng dẫn ông Nguyên đi xem trụ sở công ty, giới thiệu các lô đất mà Công ty LHĐ đang đầu tư tại TP Phú Quốc. Sau khi được sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CY 612737, ông Nguyên ủy quyền cho Hùng liên hệ Phòng Tài Nguyên và Môi trường TP Phú Quốc nhận giấy.

Sau đó, Lĩnh, Hùng và Điệp bán mảnh đất trên cho ông Lê Trung Thành ở Phú Thọ với giá 28 tỉ đồng.

Công an bắt giam và khám xét nơi ở của Lê Minh Điệp

Khi phát hiện mảnh đất của mình đã bị Hùng, Lĩnh, Điệp đem bán cho người khác và lấy gần hết số tiền bán đất, chỉ còn lại 5 tỉ đồng, ông Nguyên vẫn ký giấy chuyển nhượng mảnh đất nói trên cho ông Thành. Ông Nguyên nhận 5 tỉ đồng, cho Công ty LHĐ nợ 23 tỉ đồng.

Khoảng tháng 3 - 2022, ông Nguyên giới thiệu ông Lê Mạnh Thường (SN 1967; ngụ xã Yên Bằng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) tham gia đầu tư một số dự án đất tại Phú Quốc mà phía Công ty LHĐ đang triển khai kinh doanh, đầu tư.

Anh em Đặng Văn Hùng và Đặng Văn Lĩnh bị bắt

Đầu tháng 4-2022, ông Thường cùng 2 người quen quê Nam Định là ông Nguyễn Hữu Chiến và ông Dương Văn Hiền cùng đến Phú Quốc gặp các ông Nguyên, Lĩnh, Điệp, Hùng để thống nhất việc đầu tư vào dự án của Công ty LHĐ.

Qua trao đổi, Điệp nói phía Công ty LHĐ đang quản lý rất nhiều bất động sản có tiềm năng và dẫn ông Thường đi xem.

Căn nhà không người ở trong khu dự án ma của Công ty LHĐ ở xã Cửa Cạn giờ không xác định được ai làm chủ

Sau khi xem qua các bản vẽ dự án "ma" trên giấy và khảo sát thực địa do các đối tượng chỉ, đồng thời tin tưởng ông Nguyên là một đại gia kinh doanh gỗ có tiếng ở Đắk Lắk giới thiệu, ông Thường quyết định ký hợp đồng chuyển nhượng đất với phía Công ty LHĐ.

Ông Thường khai ông và những người bạn đã chấp nhận đầu tư 20 tỉ đồng, ông Nguyên đầu tư 7 tỉ đồng để mua 8 công đất (8.000 m2) trong tổng số 12 công đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 055092 do UBND huyện Phú Quốc (nay là TP Phú Quốc) cấp ngày 3-2-2005 cho ông Nguyễn Tấn Còn (SN 1969; ngụ xã Cửa Cạn).

Nguyên Chủ tịch UBND xã Cửa Cạn, TP Phú Quốc Du Việt Thanh bị bắt vì nhận hối hộ xe ô tô và tiền tỉ từ nhóm tội phạm Công ty LHĐ

"Sau khi ký hợp đồng, nhóm Công ty LHĐ thống nhất giao cho tôi giữ bìa đỏ gốc của cả lô đất 12 công. Phía Công ty LHĐ cam kết sẽ trả lại cho tôi 20 tỉ đồng cùng với 5 tỉ đồng lợi nhuận sau 5 tháng kể từ ngày tôi chuyển tiền đầu tư 20 tỉ đồng.

Ngày 4-4-2022, chúng tôi đã chuyển đủ 20 tỉ đồng vào tài khoản của ông Nguyên để đầu tư vào lô đất nói trên mà không hề hay biết đó là dự án không có thật"- ông Thường trình bày.

Chưa dừng lại ở đó, các ông Nguyên, Lĩnh, Điệp, Hùng tiếp tục giới thiệu cho ông Thường và những người bạn về dự án lô đất 117 nền ở ấp 3, xã Cửa Cạn và mời tham gia đầu tư. Theo sơ đồ phân lô do các đối tượng tự vẽ ra, mỗi nền có diện tích 100 m2, tổng giá trị đầu tư là 23, 4 tỉ đồng.

Đoàn Thanh Tuấn, nguyên Công chức địa chính xã Cửa Dương, TP Phú Quốc ra đầu thú nhận hối lộ

Ngày 12-4-2022, ông Thường và những người đầu tư đã tiếp tục chuyển tiền cho ông Nguyên để đầu tư vào dự án đất 117 nền nói trên. Trong đó, nhóm ông Thường chuyển cho ông Nguyên 18 tỉ đồng (tương ứng với 90 nền). Phần còn lại 5,4 tỉ đồng, ông Nguyên nói của mình đầu tư.

Ngày 27-5-2022, ông Thường cùng ông Nguyên đến Phú Quốc ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 117 nền đất tại dự án "ma" nói trên với giá 23,4 tỉ đồng.

Trong hợp đồng này, ông Thường đứng tên bên nhận chuyển nhượng, ông Điệp đại diện Công ty LHĐ đứng tên bên chuyển nhượng, ông Nguyên người làm chứng.

Đến ngày 24-6-2022, nhóm đối tượng của Công ty LHĐ lấy lý do làm thủ tục tách thửa cho ông Thường và những người đầu tư nên mượn lại sổ đỏ 12 công đất ông Thường đang cất giữ. Đồng thời hẹn sau khi tách xong sẽ giao lại sổ mới của 8 công đất cho nhóm ông Thường.

3 cự đội trưởng bảo vệ rừng ở Phú Quốc ra đầu thú nhận hối lộ của nhóm tội phạm Công ty LHĐ

Nhiều tháng sau, không thấy Công ty LHĐ giao đất cũng như sổ đỏ, ông Thường ra Phú Quốc để làm việc với các ông Nguyên, Lĩnh, Điệp, Hùng thì được biết do công ty cần tiền nên đã mang sổ đỏ của lô đất này đi cầm cố (bằng hợp đồng giả cách) để vay số tiền là 6 tỉ đồng.

Nhóm Công ty LHĐ cam kết sau 1 tháng sẽ thu xếp thanh toán đầy đủ số tiền như đã cam kết theo thỏa thuận đầu tư ban đầu với nhóm ông Thường.

Trong khi đó, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyên cho rằng mình không liên quan đến Công ty LHĐ do ông Lê Minh Điệp làm Giám đốc.

"Bản thân tôi biết các ông Điệp, Lĩnh thông qua ông Hùng. Công ty LHD giới thiệu ông Điệp đưa tôi đi xem một số sản phẩm bất động sản do Công ty ông Điệp đầu tư nên tôi tin tưởng và giới thiệu cho các ông Thường, Chiến, Hiền tới gặp nhóm ông Điệp để hợp tác đầu tư.

Sau khi thỏa thuận đầu tư, ông Thường có chuyển tiền cho tôi để nhờ tôi chuyển tiền cho Điệp và Hùng. Cụ thể, ông Thường chuyển qua tài khoản của tôi nhiều nhiều với tổng số tiền 38 tỉ đồng để nhận chuyển nhượng 2 thửa đất, sau khi nhận tiền từ ông Thường, tôi cũng đã chuyển khoản và chuyển tiền mặt cho Điệp và Hùng với tổng số tiền 43,4 tỉ đồng, trong đó tiền của nhóm ông Thường là 38 tỉ đồng, của tôi là 5,4 tỉ đồng.

Như đã thông tin, ngày 19-4 vừa qua, Công an TP Phú Quốc đã quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Văn Lĩnh, Lê Minh Điệp và Đặng Văn Hùng về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cơ quan điều tra xác định, bằng thủ đoạn vẽ ra các dự án không có thật, các đối tượng phân thành gần 2.000 lô đất trên giấy để bán, thu lợi bất chính hơn 255 tỉ đồng.

