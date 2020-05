Cận cảnh công trường khai thác vàng trái phép ở ‘mỏ tử thần’ Minh Lương

Theo Báo cáo tài chính quý I/2020, Công ty CP vàng Lào Cai ghi nhận không có doanh thu nhưng vẫn duy trì hoạt động nên tính chung bị lỗ 4 tỉ đồng. Còn trong năm 2019, doanh thu thuần của công ty chỉ đạt 11,25 tỉ đồng (trong khi năm 2018 vẫn đạt 111 tỉ đồng), lỗ 15,6 tỉ đồng. Doanh nghiệp này cho biết do đang trong quá trình tái cơ cấu nên từ tháng 3.2019 đã tạm dừng khai thác nhưng các chi phí khấu hao, lãi vay... vẫn chiếm tỉ trọng lớn khiến năm 2019 bị thua lỗ. Trước đó vào đầu năm 2018, Công ty CP vàng Lào Cai từng bị Thanh tra Chính phủ kiến nghị xem xét, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư hơn 98 hécta do vi phạm đất rừng đặc dụng. UBND huyện Văn Bàn đang xác minh làm rõ thông tin có hay không việc người dân tự ý hoặc được sự đồng ý vào khai thác quặng Vàng trong khu vực mỏ do Công ty CP Vàng Lào Cai đang quản lý.