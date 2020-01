Cán bộ nhân viên một cơ quan ở Nghệ An nhận 40.000 đồng thưởng Tết

Thứ Bảy, ngày 18/01/2020 18:11 PM (GMT+7)

Số tiền thưởng Tết Canh Tý 2020 ít ỏi này được lãnh đạo đơn vị cho biết là làm đúng quy định.

Ngày 18/1, ông Dương Duy Tiến - Giám đốc Thư viện tỉnh Nghệ An cho biết tiền chế độ Tết Canh Tý 2020 cho cán bộ, nhân viên năm nay là 40.000 đồng/người.

Ông Tiến cho biết thêm, việc thưởng Tết như thế này đều làm đúng quy định: "Năm nay tiền chia cho anh em lấy từ nguồn thu trừ đi nguồn chi, còn lại chừng nào thì chia cho anh em. Trước đó, cán bộ, nhân viên đã được nhận tiền thu nhập tăng thêm 500.000 đồng/người."

Về việc chỉ được thưởng tết 40.000 đồng, ông Hồ Mậu Thanh – Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An cho biết: "Tôi đã nghe thông tin này và rất tâm tư với anh em ở Thư viện. Muốn chia sẻ thêm với anh em nhưng cơ chế đã như thế rồi thì cũng không có cách nào khác".Được biết, Thư viện Nghệ An là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao. Thư viện được xây dựng khang trang với 7 tầng, nằm trên đại lộ Lê Nin, TP Vinh, Nghệ An với tổng đầu tư, xây lắp là 40 tỷ đồng. Thư viện được khánh thành vào tháng 10/2017.

