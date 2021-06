Cách ly trụ sở công an huyện ở Nghệ An vì một cán bộ mắc COVID-19

Thứ Tư, ngày 23/06/2021 17:36 PM (GMT+7)

Một cán bộ công Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) mắc COVID-19 nên trụ sở công an huyện này phải cách ly để phòng dịch.

Sáng 23/6, Bộ Y tế công bố 2 ca mắc COVID-19 ở Nghệ An, trong đó 1 ca là cán bộ Công an huyện Đô Lương.

Cụ thể, ca bệnh này là anh Đ.X.K. (SN 1979, ở Nghĩa Đàn, cán bộ Công an huyện Đô Lương). Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân N.Q.B đã được công bố trước đó.

Cùng ngày, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An đã họp khẩn với lãnh đạo huyện Đô Lương sau khi cán bộ công an huyện này được xác định mắc COVID-19.

Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho toàn thể cán bộ Công an huyện Đô Lương (Nghệ An).

Theo báo cáo của huyện Đô Lương, ngay sau khi có ca nhiễm COVID-19, huyện đã triển khai ngay việc truy vết có 138 F1 và tiến hành cách ly ngay. Đồng thời khoanh vùng, khử khuẩn những địa điểm mà bệnh nhân đã đến.

Từ ngày 1/6 đến ngày 21/6, ngoài làm việc tại trụ sở công an huyện thì bệnh nhân còn đi về quê tại huyện Nghĩa Đàn và đi làm việc tại một số địa điểm trên địa bàn huyện Đô Lương.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An đồng ý đề xuất cách ly khu vực Công an huyện Đô Lương. Thời gian bắt đầu từ 12h trưa 23/6 đến khi có thông báo mới.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An giao UBND huyện Đô Lương có thông báo tạm dừng các phòng khám đa khoa và chuyên khoa trên địa bàn để đảm bảo phòng chống dịch bệnh, Giao CDC Nghệ An và Bệnh viện Phổi Nghệ An cùng phối hợp giúp huyện phòng chống dịch.

