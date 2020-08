Cách ly thêm 14 ngày đối với Phó Chủ tịch phường tổ chức sinh nhật trong khu cách ly

Thứ Sáu, ngày 21/08/2020 12:59 PM (GMT+7)

Ngày 21/8, Trung tâm Y tế TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị yêu cầu ông H.V.C, Phó Chủ tịch UBND phường 5, Đông Hà cùng 2 người con và 1 người cháu tiếp tục cách ly thêm 14 ngày, tính từ tối 16/8 và sẽ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với cả 4 người này.

Như Báo CAND đã đưa tin, ngày 20/8, UBND tỉnh Quảng Trị đã có văn bản hoả tốc gửi UBND TP Đông Hà và Sở Y tế tỉnh này kiểm tra, xử lý nghiêm việc ông C. tổ chức sinh nhật trong khu cách ly. Tối 15/8, sau khi có người gửi bánh sinh nhật vào khu cách ly cho ông C., ông này đã gọi vợ sang phòng dự sinh nhật và chụp hình làm kỷ niệm. Những hình ảnh này sau đó được con gái ông C. đăng tải lên facebook.

Phát hiện sự việc, bác sĩ phụ trách khu cách ly đã vào gặp ông C. và yêu cầu thực hiện các biện pháp giãn cách đúng quy định và gỡ bài trên facebook. Tuy nhiên, tối 16/8, ông C. lại mang đồ ăn sang cho vợ là bệnh nhân 904 thì bị nhân viên y tế phát hiện…

Được biết, gia đình ông C. được đưa vào cách ly tại Trung tâm Y tế TP Đông Hà lúc 21 giờ 30 phút ngày 6/8 sau khi được phát hiện là F1 của bệnh nhân 750. Ngày 13/8, Bộ Y tế công bố vợ ông C. mắc COVID-19 và được bố trí phòng ở riêng biệt với gia đình. Ông C. cùng 2 người con và 1 người cháu có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

