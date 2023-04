Các tình huống giải quyết ùn tắc giao thông tại cửa ngõ Hà Nội, TP.HCM dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5

Ngày 26/4, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) - Bộ Công an cho biết, đơn vị phối hợp với công an các địa phương giáp ranh có các phương án phân luồng giao thông từ xa, nhằm giải quyết ùn tắc giao thông khu vực cửa ngõ ra vào TP.Hà Nội, TP.HCM dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Tại Hà Nội

Theo đó, một số phương án phối hợp phân luồng, giải quyết ùn tắc giao thông tại các tuyến cửa ngõ ra, vào thành phố Hà Nội như sau:

Tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình và quốc lộ 1A từ TP Hà Nội đến Ninh Bình, Thanh Hóa và ngược lại

Tại Vực Vòng (nếu đi theo cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình) hoặc Đồng Văn (nếu đi theo Quốc lộ 1A) thuộc địa phận tỉnh Hà Nam, thì các phương tiện từ phía Nam đi các tỉnh phía Đông Bắc, phía Bắc và ngược lại sẽ phải rẽ phải qua Quốc lộ 38 → cầu Yên Lệnh (thành phố Hưng Yên) → Quốc lộ 39→ phố Nối → Quốc lộ 5 hoặc theo Đường nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình → cao tốc Hà Nội - Hải Phòng rẽ phải đi các tỉnh Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh; rẽ trái đến đường vành đai 3 đi các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Thái Nguyên.

Tại Liêm Tuyền (địa phận tỉnh Hà Nam)

Các phương tiện từ phía Nam đi Hà Nội, các tỉnh Đông Bắc và ngược lại thì sẽ phải rẽ phải ra Quốc lộ 21B (Km70) → Đường nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình qua tỉnh Hưng Yên theo hướng tuyến quy định tại điểm 1.1.1 đi các tỉnh Thái Bình, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Thái Nguyên.

Tại Cao Bồ (địa phận tỉnh Nam Định)

Các phương tiện từ phía Nam đi Hà Nội, các tỉnh Đông Bắc và ngược lại thì phải rẽ phải theo Quốc lộ 10 đi Nam Định → Quốc lộ 21B (hoặc Quốc lộ 21) đi Hà Nam, Hà Nội và từ Quốc lộ 21B (Hà Nam) → Đường tỉnh 499 (Đường nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình) qua cầu Hưng Hà.

Tuyến Quốc lộ 32 tiếp giáp Hà Nội (Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm)

Các phương tiện từ các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc đi các tỉnh Tây Bắc hoặc phía Nam, khi đến nút giao Quốc lộ 32 - cầu Trung Hà hoặc cầu Vĩnh Thịnh (thuộc Đường Lâm, thị xã Sơn Tây) → rẽ phải đi Quốc lộ 21A (qua nút giao QL21A - Đại lộ Thăng Long) → Xuân Mai → vào đường Hồ Chí Minh hoặc đến nút giao Đại lộ Thăng Long - Quốc lộ 21A → Đại lộ Thăng Long → Lê Trọng Tấn → Văn Khê → Phúc La - Văn Phú → Cầu Bươu → Phan Trọng Tuệ → Ngọc Hồi → Quốc lộ1A → đi các tỉnh phía Nam và ngược lại.

Tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai và Quốc lộ 2A (đoạn tiếp giáp Hà Nội)

Các phương tiện từ các tỉnh Yên Bái, Phú Thọ đi các tỉnh Đông Bắc (Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên) và ngược lại:

- Tại Nút IC6 (Văn Quán): Nút IC6 → Đường tỉnh 305C → Quốc lộ 2 → Quốc lộ 2A → Võ Văn Kiệt → Quốc lộ 5.

Các phương tiện từ các tỉnh Yên Bái, Phú Thọ đi các tỉnh Tây Bắc (Sơn La , Hòa Bình) và ngược lại:

- Tại nút IC 8 (nút giao Việt Trì): Lạc Long Quân → cầu Văn Lang → cầu Trung Hà → Quốc lộ 32.

Tuyến cao tốc cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên và Quốc lộ 3 (đoạn giáp Hà Nội)

- Các phương tiện trên Quốc lộ 3 đi các tỉnh phía Đông, Đông Bắc (Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh...) và phía Nam (Hà Nam, Ninh Bình...): Từ Quốc lộ 3 → cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên → Quốc lộ 1B (gần cầu Phù Đổng) đi các tỉnh phía Đông, Đông Bắc, phía Nam... và ngược lại.

Tuyến Quốc lộ 1A, Quốc lộ 1 cũ (đường tỉnh 295B)

Các phương tiện từ tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh đi các tỉnh phía Nam (Hà Nam, Ninh Bình) hoặc phía Đông Bắc (Hưng Yên, Hải Dương…) từ Quốc lộ 1A → Quốc lộ 38 → Quốc lộ 5 và ngược lại

Tuyến Quốc lộ 5 (đoạn tiếp giáp Hà Nội)

Các phương tiện đi các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ... và ngược lại: Từ Quốc lộ 5 → ngã ba Tiền Trung rẽ trái → Quốc lộ 37 → ngã ba Sao Đỏ rẽ trái → Quốc lộ 18 → Quốc lộ 1B → Quốc lộ 18 (đường Bắc Ninh - Nội Bài) → Quốc lộ 2A → đi Vĩnh Phúc, Phú Thọ và ngược lại.

Tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Phân luồng tại nút giao Vành đai 3: Nút giao Vành đai 3 → Quốc lộ 5 và ngược lại.

Tuyến Đại lộ Thăng Long

Các phương tiện từ các tỉnh Tây Bắc (Hòa Bình, Sơn La) đi các tỉnh phía Nam, Đông Bắc và ngược lại: Từ Hòa Lạc rẽ phải qua Quốc lộ 21A đi Xuân Mai → rẽ trái qua Quốc lộ 6 → Quang Trung → Lê Trọng Tấn → Văn Khê → Phúc La- Văn Phú → Cầu Bươu → Phan Trọng Tuệ → Ngọc Hồi → Quốc lộ 1A.

Tuyến Quốc lộ 6

Các phương tiện từ các tỉnh Tây Bắc (Hòa Bình, Sơn La) đi các tỉnh Đông Bắc (Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh) và ngược lại: Đến nút giao Quốc lộ 6 - Quốc lộ 21A (thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội) theo hướng tuyến quy định tại điểm 8.1.

CSGT đang phân luồng giao thông trên đường.

Tại TP.HCM

Tình huống 1: Tuyến quốc lộ 13 phía Tây Nguyên ra, vào cửa ngõ TP.HCM các phương tiện không lưu thông được, phương tiện từ các tỉnh phía Tây Nguyên (Bình Phước, Bình Dương) đi các tỉnh miền Tây (Long An, Tiền Giang,..) khi đi trên tuyến quốc lộ 13 → rẽ trái ĐT741 (tại ngã tư Sở Sao) → Mỹ Phước, Tân Vạn → Phạm Ngọc Thạch → Huỳnh Văn Cù (hoặc từ quốc lộ 13 → rẽ phải đường Nguyễn Văn Lộng → rẽ phải vào đường Huỳnh Văn Cù)→ Cầu Phú Cường → rẽ trái vào Hà Duy Phiên → rẽ phải vào Võ Văn Bích → rẽ trái vào Đỗ Văn Dậy → Bà Triệu → rẽ trái vào đường Xuyên Á - rẽ phải vào quốc lộ 1 → Bình Trị Đông → Tân Tạo → Chợ Đệm → TP.HCM → Trung Lương → Ấp Bắc (thành phố Mỹ Tho) hoặc vào quốc lộ 50 và ngược lại.

Tình huống 2: Tuyến quốc lộ 1 phía Bắc ra, vào cửa ngõ vào TP.HCM các phương tiện không lưu thông được, phương tiện từ các tỉnh phía Bắc (Bình Thuận, Đồng Nai) đi các tỉnh miền Tây (Long An, Tiền Giang,...) đến Biên Hòa đi theo tuyến quốc lộ 1 → công viên 30/4 → đường Nguyễn Ái Quốc → cầu Hóa An → qua cầu rẽ phải vào đường Bùi Hữu Nghĩa (tỉnh lộ ĐT16 cũ) → ĐT747A → ngã ba Tân Ba rẽ vào ĐT747B → ngã tư Miếu Ông Cù → ĐT743A → ngã tư Sao Quỳ → Đại lộ Bình Dương → ngã năm Phước Kiến → rẽ trái vào đường Huỳnh Văn Cù → cầu Phú Cường → rẽ trái vào Hà Duy Phiên → rẽ phải vào Võ Văn Bích → cầu Xáng → huyện lộ 65B → Thanh Niên → tỉnh lộ ĐT824 → tỉnh lộ ĐT9 → đến cầu Đức Hòa → đường N2 (tại Long Thành) → đến Long An và ngược lại.

Phương tiện đến thị xã Long Khánh hướng dẫn lên đường cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây → vào TP.HCM; đến ngã ba quốc lộ 1A và đường Võ Nguyên Giáp đi theo đường Võ Nguyên Giáp → vòng xoay cổng 11 → rẽ trái vào quốc lộ 51 → cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây → TP.HCM. Hoặc đến ngã ba Trị An thì rẽ phải vào đường ĐT 767 → đường Cộ Cây Xoài → vào đường ĐT 768 → cầu Thủ Biên ĐT 746 (huyện Bắc Tân Uyên) → Bình Dương (đi theo các tuyến đường của thành phố Thủ Dầu Một) → TP.HCM.

Phương tiện đến ngã tư Vũng Tàu rẽ trái vào quốc lộ 51 → đường cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây hoặc rẽ phải qua cầu An Hảo → cầu Bửu Hòa → rẽ phải vào tỉnh lộ ĐT 16 cũ → ngã ba đường quốc lộ 1K và đường Bùi Hữu Nghĩa → Bình Dương.

Tình huống 3: Tuyến cao tốc TP.HCM – Trung Lương vào TP.HCM các phương tiện không lưu thông được sẽ phân luồng phương tiện từ các tỉnh miền Tây (Long An, Tiền Giang, ….) đi các tỉnh phía Tây Nguyên (Bình Phước, Bình Dương, Đắc Nông,…) từ thành phố Mỹ Tho đi theo tuyến quốc lộ 60 → vòng xoay ngã ba Trung Lương → quốc lộ 1 → ĐT866 → quốc lộ 62 → quốc lộ N2 → rẽ phải ĐT823 → ĐT8 → đến TP.Thủ Dầu Một và ngược lại.

Tình huống 4: Cao tốc TP.HCM – Long Thành xảy ra ùn tắc giao thông, phương tiện từ Bình Thuận, Đồng Nai đi vào TP.HCM đi đến nút giao Long Thành → rẽ phải vào quốc lộ 51→ đến ngã tư Vũng Tàu rẽ trái vào quốc lộ 1A → cầu Đồng Nai → TP.HCM hoặc từ quốc lộ 51 → ngã ba Nhơn Trạch → rẽ phải vào đường 25B → phà Cát Lái → TP.HCM và ngược lại.

Cao tốc Long Thành - Dầu Giây xảy ra ùn tắc giao thông, phân luồng trên tuyến quốc lộ 51 hướng từ Bà Rịa – Vũng Tàu lên cao tốc theo hướng tại Km 63: Tại bùng binh trung tâm Bà Rịa rẽ phải theo đường Nguyễn Hữu Thọ → Hùng Vương → Vòng xoay Hòa Long rẽ trái → quốc lộ 56 → Đồng Nai.

Tại Km 62, phương tiện đi đường Nguyễn Hữu Cảnh rẽ trái → Lê Trọng Tấn rẽ phải → Văn Tiến Dũng rẽ trái → đường 3/2 rẽ phải → đường Mô Xoài → vòng xoay Hòa Long mới rẽ trái → quốc lộ 56 → Đồng Nai.

Tại Km 54, đi theo đường ngã ba Hội Bài – Châu Pha → đường số 1→ vòng xoay Đức Mỹ rẽ trái → quốc lộ 56 → Đồng Nai.

Phương tiện đến thị xã Long Khánh sẽ lên đường cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây → vào TP.HCM; đến ngã ba quốc lộ 1A và đường Võ Nguyên Giáp đi theo đường Võ Nguyên Giáp → vòng xoay cổng 11 → rẽ trái vào quốc lộ 51 → cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây → TP.HCM.

Khi phương tiện đến ngã ba Trị An, sẽ rẽ phải vào đường ĐT 767 → đường Cộ Cây Xoài → vào đường ĐT 768 → cầu Thủ Biên ĐT 746 (huyện Bắc Tân Uyên)→ Bình Dương (đi theo các tuyến đường của thành phố Thủ Dầu Một) → TP.HCM. Đến ngã tư Vũng Tàu, cho phương tiện rẽ trái vào quốc lộ 51 → đường cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây hoặc rẽ phải qua cầu An Hảo → cầu Bửu Hòa → rẽ phải đường tỉnh ĐT 16 cũ → ngã ba đường quốc lộ 1K và đường Bùi Hữu Nghĩa → Bình Dương.

Còn tại Km 44+300, phương tiện lưu thông theo đường 8 → ngã ba Tóc Tiên rẽ trái → vòng xoay Hắc Dịch rẽ phải → đường Mỹ Xuân – Hòa Bình → vòng xoay Ngãi Giao rẽ trái → quốc lộ 56 → Đồng Nai.

Tại Km 37, phương tiện đi theo đường Phước Bình rẽ phải → vòng xoay Hắc Dịch rẽ trái → đường Mỹ Xuân – Ngãi Giao → vòng xoay Ngãi Giao rẽ trái → quốc lộ 56 → Đồng Nai.

Tình huống 5: Tuyến quốc lộ 22 ra vào cửa ngõ TP.HCM các phương tiện không lưu thông được, các phương tiện từ Tây Ninh đi TP.HCM và ngược lại lưu thông hướng thị trấn Trảng Bàng (Tây Ninh) → ĐT822 → quốc lộ N2 rẽ trái → ĐT823 → đường Xuyên Á - cầu vượt Củ Chi – TP.HCM và ngược lại.

Nguồn: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/cac-tinh-huong-giai-quyet-un-tac-giao-thong...Nguồn: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/cac-tinh-huong-giai-quyet-un-tac-giao-thong-tai-cua-ngo-ha-noi-tphcm-dip-nghi-le-304-15-171673.html