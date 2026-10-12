Ca sĩ Chi Dân kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt

Ngày 12/10, TAND TP HCM nhận được đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân) và 36 bị cáo khác trong Chuyên án ma túy VN10.

Bản án sơ thẩm hồi tháng 9 đã tuyên phạt Hiếu và anh trai Nguyễn Trung Tín 7 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ca sĩ Chi Dân lúc bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Theo bản án, sáng 4/11/2024, hai anh em đến một căn nhà trên đường Cộng Hòa rồi cùng nhóm 7 người sử dụng ma túy. Một người đặt mua ketamine và ba viên thuốc lắc, còn Tín chuẩn bị ma túy trên đĩa thủy tinh cho cả nhóm dùng.

Hơn 5h, Chi Dân rủ mọi người sử dụng thêm hai gói "nước vui" hiệu Ferrari. Tín đặt mua với giá 7,1 triệu đồng, nhờ em trai chuyển tiền; khi nhận hàng, Chi Dân hòa vào nước ngọt, dùng trước rồi những người khác lần lượt sử dụng.

Khoảng 9h, nhóm tiếp tục mua nửa hộp ketamine giá 2,5 triệu đồng. Chi Dân dùng một phần, số còn lại được Tín mang về rồi vứt trên đường.

Cùng vụ án, người mẫu An Tây, tức Nguyễn Thị An, bị tuyên 7 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và một năm về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, tổng hợp 8 năm tù. Bị cáo chấp nhận bản án sơ thẩm, không kháng cáo.

227 bị cáo trong Chuyên án VN10 được xét xử dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại TAND TP HCM và Trại tạm giam Chí Hòa.

Chuyên án VN10 được mở rộng từ vụ hải quan sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện hơn 8 kg thuốc lắc, hơn 3 kg ketamine cùng cocain trong hành lý của bốn tiếp viên hàng không ngày 16/3/2023. Cơ quan điều tra sau đó xác định không có căn cứ xử lý hình sự những người này.

Theo cơ quan tố tụng, đường dây được tổ chức thành nhiều tầng nhằm che giấu người cầm đầu, với dòng tiền giao dịch gần 29.000 tỷ đồng. Quá trình điều tra, hơn 2.700 bị can bị khởi tố trong 477 vụ án; riêng vụ án đưa ra xét xử sơ thẩm có 227 bị cáo.

Hà Danh Nậm, người được xác định cầm đầu, cùng 10 người bị tuyên tử hình do mua bán lượng lớn ma túy; khoảng 20 người khác lĩnh án chung thân. PC04 Công an TP HCM cũng làm rõ nhiều người cung cấp ma túy cho các nhóm liên quan Chi Dân và An Tây.