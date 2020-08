Cả gia đình 4 người bị đất đá vùi lấp trong đêm khi đang ngủ

Thứ Tư, ngày 19/08/2020 16:14 PM (GMT+7)

Một lượng đất đá lớn từ trên núi trượt xuống đã vùi lấp toàn bộ một ngôi nhà khiến gia đình 4 người đang ngủ thương vong.

Sạt lở diễn ra nhiều nơi thuộc tỉnh Lào Cai sau mưa lớn kéo dài. (Ảnh minh họa: Báo Lào Cai)

Theo báo cáo của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh Lào Cai, mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua làm đất đá sạt lở, vùi lấp một hộ gia đình người dân tộc Dao tại thôn Tả Trung Hồ (xã Bản Hồ, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai) khiến 1 người tử vong, 3 người bị thương.

Theo đó, khoảng 3h30 sáng 19/8, anh Phàn Quẩy V. (SN 1993) cùng vợ và 2 con đang ngủ thì một lượng lớn đất đá từ trên núi trượt xuống vùi lấp ngôi nhà.

Hậu quả, anh V. tử vong; 3 người bị thương là chị Chảo Mẩy K. (vợ anh V, SN 1993) cùng 2 con là Phàn Tả M. (SN 2010) và Phàn Lở M. (SN 2014). Ngôi nhà anh V. và toàn bộ tài sản bị vùi lấp hư hỏng hoàn toàn, ước thiệt hại khoảng 250 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND xã Bản Hồ đã huy động lực lượng cứu hộ khẩn trương giúp đỡ gia đình người bị nạn khắc phục hậu quả thiên tai.

Cũng rạng sáng 19/8, tại xã Ngũ Chỉ Sơn (thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai), anh Tẩn Vần D. (SN 1980) đã bị lũ cuốn trôi khi đi trông coi ao cá của gia đình. Đến 10h cùng ngày, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể nạn nhân tại suối Can Hồ, thị xã Sa Pa.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia tiếp tục cảnh báo, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, từ ngày mai (20/8) đến ngày 22/8, ở khu vực Đông Bắc tiếp tục có mưa to (phổ biến 50-150mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt). Từ chiều 20/8 đến ngày 22/8, ở khu vực Việt Bắc, Tây Bắc có mưa to đến rất to (phổ biến 100-200mm/đợt, có nơi trên 250mm/đợt); các khu vực khác ở đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, có nơi mưa to (phổ biến 40-80mm/đợt).

Nguồn: http://danviet.vn/ca-gia-dinh-4-nguoi-bi-dat-da-vui-lap-trong-dem-khi-dang-ngu-50202019816151972...Nguồn: http://danviet.vn/ca-gia-dinh-4-nguoi-bi-dat-da-vui-lap-trong-dem-khi-dang-ngu-50202019816151972.htm