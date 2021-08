Bộ Y tế yêu cầu làm rõ thông tin “5 bệnh viện không nhận cấp cứu, bệnh nhân tử vong”

Thứ Hai, ngày 16/08/2021 15:00 PM (GMT+7)

Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế Bình Dương làm rõ thông tin “bệnh nhân về nhà tử vong sau khi 5 bệnh viện không nhận cấp cứu”, xem xét xử lý kỷ luật nếu có sai phạm.

Số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng từ 27/04/2021 Xem thêm số liệu dịch COVID-19 > Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 15:28 16/08/2021 STT Tỉnh thành Ca nhiễm mới

hôm nay Tổng Ca

nhiễm Ca tử

vong Ca tử vong

công bố hôm nay TỔNG 0 271.037 5.738 - 1 Hà Nội 0 2.434 36 0 2 TP.HCM 0 149.286 4.466 0 3 Bình Dương 0 43.979 361 0 4 Đồng Nai 0 13.616 123 0 5 Long An 0 14.399 163 0 6 Tiền Giang 0 4.296 167 0 7 Khánh Hòa 0 4.246 39 0 8 Đồng Tháp 0 5.010 104 0 9 Cần Thơ 0 2.663 54 0 10 Trà Vinh 0 794 7 0 11 Vĩnh Long 0 1.574 38 0 12 Bà Rịa - Vũng Tàu 0 2.587 25 0 13 Phú Yên 0 2.082 0 0 14 Tây Ninh 0 3.473 12 0 15 An Giang 0 753 4 0 16 Đà Nẵng 0 2.029 18 0 17 Thừa Thiên Huế 0 273 0 0 18 Bình Thuận 0 1.447 13 0 19 Gia Lai 0 359 0 0 20 Đắk Nông 0 193 0 0 21 Hà Tĩnh 0 289 2 0 22 Nghệ An 0 496 1 0 23 Bình Định 0 460 3 0 24 Quảng Ngãi 0 494 0 0 25 Kiên Giang 0 463 4 0 26 Quảng Trị 0 42 1 0 27 Bình Phước 0 302 1 0 28 Đắk Lắk 0 510 1 0 29 Ninh Thuận 0 607 3 0 30 Bạc Liêu 0 76 0 0 31 Thanh Hóa 0 119 0 0 32 Quảng Bình 0 63 0 0 33 Lạng Sơn 0 145 1 0 34 Quảng Nam 0 238 2 0 35 Hải Dương 0 162 0 0 36 Hậu Giang 0 337 2 0 37 Lâm Đồng 0 189 0 0 38 Nam Định 0 27 0 0 39 Cà Mau 0 58 1 0 40 Hưng Yên 0 273 0 0 41 Bến Tre 0 1.334 47 0 42 Sóc Trăng 0 536 11 0 43 Thái Bình 0 67 0 0 44 Ninh Bình 0 54 0 0 45 Lào Cai 0 83 0 0 46 Kon Tum 0 21 0 0 47 Sơn La 0 85 0 0 48 Bắc Giang 0 5.765 13 0 49 Phú Thọ 0 15 0 0 50 Điện Biên 0 60 0 0 51 Vĩnh Phúc 0 232 1 0 52 Hà Nam 0 68 0 0 53 Hà Giang 0 28 0 0 54 Thái Nguyên 0 13 0 0 55 Hải Phòng 0 26 0 0 56 Hòa Bình 0 16 0 0 57 Tuyên Quang 0 2 0 0 58 Bắc Ninh 0 1.773 14 0 59 Lai Châu 0 1 0 0 60 Bắc Kạn 0 5 0 0 61 Quảng Ninh 0 7 0 0 62 Yên Bái 0 3 0 0 Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 > Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 16/08/2021 Số mũi đã tiêm toàn quốc 14.736.304 Số mũi tiêm hôm qua 251.371

Liên quan đến thông tin "5 bệnh viện ở Bình Dương không nhận cấp cứu, bệnh nhân về nhà rồi tử vong", ngày 16/8, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có công văn đề nghị Giám đốc Sở Y tế Bình Dương khẩn trương xác minh làm rõ thông tin nêu trên. Đồng thời, cần xem xét xử lý kỷ luật đối với các tập thể, cá nhân có liên quan bằng các hình thức như tạm đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép hoạt động, giấy phép hành nghề nếu có sai phạm.

Công văn của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cũng đề nghị tỉnh khẩn trương chấn chỉnh các cơ sở tế y tế trên địa bàn vừa tham gia công tác phòng chống dịch, vừa thực hiện khám, chữa bệnh thường quy. Các đơn vị phải cấp cứu kịp thời, bảo đảm duy trì khám, chữa bệnh, đồng thời sẵn sàng dành tối thiểu 40% giường bệnh để thu dung điều trị người bệnh COVID-19.

Công văn cũng yêu cầu Sở Y tế gửi báo cáo kết quả xác minh về Cục Quản lý Khám chữa bệnh trước ngày 17/8.

Trước đó, trả lời báo chí, gười thân của ông N.D cho biết, đêm 13/8, ông N.D. (57 tuổi, quê Trà Vinh, tạm trú tại phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) bị bệnh nặng nên người thân đưa đi cấp cứu tại 5 bệnh viện, cơ sở y tế nhưng không nơi nào tiếp nhận và đưa ra nhiều lý do khác nhau.

Đến rạng sáng 14/8, người thân buộc phải đưa ông D. trở về phòng trọ. Sau đó vài giờ, ông D. tử vong.

Ngày 13/8, Bộ Y tế cũng có công văn về đảm bảo công tác cấp cứu, điều trị trong tình hình mới, trong đó có nội dung yêu cầu duy trì hoạt động khám, chữa bệnh thường quy của tối thiểu 50% số bệnh viện tuyến tỉnh và 50% số bệnh viện tuyến quận, huyện để thu dung điều trị các ca bệnh cấp tính theo chuyên khoa và quản lý điều trị ca bệnh mạn tính đang được quản lý tại các bệnh viện bị phong tỏa hoặc bệnh viện được huy động thành bệnh viện điều trị COVID-19.

Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở khám bệnh nhà nước và tư nhân tuyệt đối không từ chối tiếp nhận người bệnh cấp cứu, người bệnh nặng, nguy kịch tới khám và điều trị; cần nghiêm khắc xử lý các cơ sở khám, chữa bệnh nếu vi phạm.

Nguồn: http://danviet.vn/bo-y-te-yeu-cau-lam-ro-thong-tin-5-benh-vien-khong-nhan-cap-cuu-benh-nhan-tu-v...Nguồn: http://danviet.vn/bo-y-te-yeu-cau-lam-ro-thong-tin-5-benh-vien-khong-nhan-cap-cuu-benh-nhan-tu-vong-5020211681513126.htm