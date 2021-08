Các nơi không nhận cấp cứu người đàn ông ở Bình Dương nói gì?

Chủ Nhật, ngày 15/08/2021 16:23 PM (GMT+7)

Các cơ sở y tế nêu ra các lý do vì sao không tiếp nhận cấp cứu người đàn ông ở Bình Dương. Giám đốc Sở y tế Bình Dương Nguyễn Hồng Chương cũng đã lên tiếng về vụ việc này.

Liên quan đến việc ông N.D (57 tuổi, quê ở Trà Vinh, tạm trú tại phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, Bình Dương) tử vong sau vài tiếng về nhà, vì không được cấp cứu, sáng 15-8, phóng viên PLO đã liên hệ với đại diện từng cơ sở y tế liên quan để biết lý do vì sao không tiếp nhận cấp cứu để người nhà bất lực đưa về phòng trọ rồi dẫn đến hệ quả đau lòng này.

Bước đầu các cơ sở y tế đều xác nhận có trường hợp người nhà dùng xe tải chở ông D. đến để cấp cứu trong tình trạng nặng vào đêm 13 và rạng sáng ngày 14-8 nhưng không tiếp nhận được và hướng dẫn chuyển sang các bệnh viện khác. Tuy nhiên, ở mỗi cơ sở y tế lại có cách giải thích khác nhau.

Sáng 15-8 gia đình đưa linh cữu ông D. đi mai táng. Ảnh: TL

Trao đổi với ông Trần Văn Hưởng-Giám đốc Phòng khám tư nhân Nam Anh (bệnh viện cuối cùng ông D. được đưa đến), ông Hưởng giải thích rằng, khoảng 1 giờ sáng ngày 14-8, người nhà dùng xe tải chở bệnh nhân đến nhưng để xe và bệnh nhân ở ngoài cách xa cổng bệnh viện. Chỉ có người nhà đi vào trình bày với bảo vệ tình trạng bệnh nhân. Khi nghe thấy bệnh nhân bị nặng và đã đi các bệnh viện khác rồi không nơi nào tiếp nhận. Người bảo vệ có giải thích rằng bệnh nặng thì phải chuyển lên tuyến trên và chỉ đường cho người nhà đi các bệnh viện khác.

“Chúng tôi vẫn mở cửa 24/24 để tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu. Thời điểm đó cũng có bác sĩ đang trực tại đó. Tuy nhiên, người nhà chỉ vào hỏi vậy rồi đi chứ không hề chở thẳng xe vào bệnh viện để cấp cứu. Chứ nếu đưa vào là chúng tôi sẽ sơ cứu và nếu nặng thì chuyển lên bệnh viện tuyến trên”, ông Hưởng nói.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Cường (chủ nhà trọ, người chuyển ông D. đi cấp cứu) cho biết khi tới các bệnh viện đều chở thẳng vào cổng. Tại Phòng khám tư nhân Nam Anh thì chở thẳng vào trong bệnh viện và gặp một số người trong đó. Họ nói là không có bác sĩ trực. Sau đó người bảo vệ nói là nặng thì chuyển lên tuyến trên.

“Lúc đó, đã là 1 giờ sáng rồi, trời thì mưa mà chở bằng xe tải nên tôi phải tìm tấm bạt che tạm cho ông D. Nghe thấy nói vậy, chúng tôi nản hết sức rồi không biết làm sao hết nên quyết định đi về”, anh Cường nói.

Hơn 22 giờ 30, ngày 13-8 phòng khám đa khoa Ngọc Hồng test nhanh COVID-19 cho hai ca con chị Ngô Phượng xong thì không nhận và hướng dẫn chuyển lên tuyến trên. Ảnh: Người dân cung cấp

Các tại phòng khám đa khoa Ngọc Hồng, nơi đã test nhanh COVID-19 cho hai cha con ông N.D và con gái là chị Ngô Phượng, ông Lê Văn Thệ-Giám đốc phòng khám đa khoa này cho hay khoảng hơn 10 giờ khi test nhanh COVID-19 xong bác sĩ vô thăm khám thì thấy bệnh của bệnh nhân ngoài khả năng của mình. Lúc đó bệnh nhân đã nằm bất động một chỗ, tình trạng khá nặng. Ngoài ra, bệnh nhân còn có bệnh nền, huyết áp cao. Ở mức độ phòng khám không thể tiếp nhận nên hướng dẫn gia đình chuyển lên tuyến trên.

“Thật sự thì bệnh viện chúng tôi cũng đã quá tải, ngoài việc thiếu nhận lực thì trang thiết bị cũng không đủ nên không thể tiếp nhận hỗ trợ bệnh nhân. Bệnh viện có hai xe cấp cứu nhưng đã dùng để chuyển bệnh nhân COVID-19 hết rồi, không có xe nào. Bác sĩ trực cũng đã hướng dẫn người nhà dùng xe tải đang chở chuyển bệnh nhân lên tuyến trên”.

Còn tại bệnh viện Quân y 4 (Quân đoàn 4), ông Nguyễn Văn Chiến-Giám đốc bệnh viện cho biết: Thời điểm xảy ra vụ việc, các bác sĩ vừa mới cấp cứu xong cho một ca F0 diễn biến rất nặng. Khi vừa xử lý và chuyển lên tuyến trên xong thì thấy người nhà đưa ông D. tới cấp cứu.

“Lúc này chúng tôi đang chuẩn bị khử khuẩn vì mới cấp cứu F0 xong nên không thể tiếp nhận vì sợ lây nhiễm COVID-19. Chúng tôi có hướng dẫn người nhà chuyển đi bệnh viện khác cấp cứu”, ông Chiến cho biết.

Ông Chiến cho biết thêm: “Hiện tại số ca F0 đang tăng cao, ngay cả bệnh viện chúng tôi liên hệ chuyển bệnh nhân nặng nên tuyến trên cũng là một điều hết sức khó khăn rồi”.

Còn theo ông Nguyễn Thanh Hà-Chủ tịch HĐQT Bệnh viện đa khoa An Phú thì không xác định được bệnh nhân đó có đến bệnh viện cấp cứu hay không vì số người đến cấp cứu tại bệnh viện hàng ngày quá đông.

“Hiện nay bệnh viện đa khoa An Phú đang quá tải, các y bác sĩ phải gồng mình để điều trị các bệnh nhân COVID-19. Tuy nhiên, số người đến cấp cứu vì các bệnh khác cũng rất nhiều nên không thể biết bệnh nhân đó đến vào giờ nào”, ông Hà nói.

“Ngoài việc điều trị các bệnh nhân COVID-19 thì chúng tôi vẫn bố trí nơi tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu. Nhưng đúng là bệnh viện đang quá tải, các y bác sĩ đang làm ngày làm đêm, muốn kiệt sức luôn rồi. Hãy hiểu và chia sẻ với chúng tôi”, ông Hà cho biết thêm.

Trong sáng 15-8, phóng viên có trao đổi vấn đề này với ông Nguyễn Hồng Chương-Giám đốc Sở Y tế Bình Dương để tìm hiểu rõ.

Ông Chương cho biết, hiện nay hai cơ sở y tế công lập là Trung tâm y tế TP Dĩ An và bệnh viện Quân y 4. Tuy nhiên, Trung tâm y tế TP Dĩ An đã chuyển thành khu điều trị F0 nên không tiếp nhận bệnh nhân. Còn bệnh viện Quân y 4 thì cũng điều trị COVID-19 nhưng vẫn tiếp nhận cấp cứu.

"Vụ việc như báo Pháp luật TP HCM phản ảnh chúng tôi đã nắm, chúng tôi sẽ cử Thanh tra của Sở Y tế xuống làm việc để tìm hiểu rõ vụ việc, sau đó sẽ trả lời với báo chí. Nếu cơ sở nào làm sai thì sẽ xử lý nghiêm theo quy định".

Tại cuộc trao đổi này, ông Chương cũng cho biết thêm, phía Sở Y tế cũng đã ban hành yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Bình Dương nghiêm túc thực hiện đúng thời gian đã đăng ký hoạt động.

Nếu cơ sở y tế nào không tuân thủ các quy định khám bệnh, chữa bệnh, vi phạm y đức, không tiếp nhận các bệnh nhân khi được chuyển đến để xảy ra trường hợp tử vong thì xử lý theo quy định.

Theo ông Chương, hiện nay số ca F0 đang tăng cao nên tất cả các cơ sở y tế đều trong tình trạng quá tải. Ngoài ra, trong thời điểm chuyển mùa thì một số loại bệnh khác cũng tăng lên.

“Lực lượng y tế Bình Dương đang căng hết mình, chúng tôi đã huy động cả sinh viên ngành y, bác sĩ tình nguyện, bác sĩ về hưu và nhờ sự hỗ trợ của Bộ Y tế và các tỉnh để chống dịch, nhưng nhân lực vẫn rất thiếu. Đặc biệt là hệ thống điều trị đang thiếu và quá tải”, ông Chương nói.

Ông Chương giải thích thêm: “Địa phương nào có nhiều cơ sở y tế tư nhân thì chúng tôi chuyển các đơn vị y tế công lập để điều trị COVID-19. Còn có cơ sở y tế tư nhân thì chia đôi, vừa điều trị COVID-19, vừa cấp cứu và điều trị các bệnh thông thường. Nhưng hiện giờ tất cả các bệnh viện đều quá tải rất trầm trọng”.

Trong sáng nay, gia đình đã đưa linh cữu ông D. đi hỏa táng tại Đài hỏa táng Phước Lạc Viên. Chị Ngô Phượng (con gái ông D.) cho biết nhờ các nhà hảo tâm hỗ trợ chi phí mai táng nên đỡ một phần nào. Chứ hai cha con đi bán vé số kiếm sống không có tiền dư để trang trải. Theo thông tin nắm được, chiều nay UBND TP Dĩ An đã mời các cơ sở y tế liên quan đến vụ việc này lên làm việc và giải trình cụ thể.

