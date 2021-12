Bộ Y tế lên tiếng việc cấp phép cho kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty Việt Á

Thứ Ba, ngày 21/12/2021 15:50 PM (GMT+7)

Bộ Y tế khẳng định thực hiện đúng quy định trong cấp phép lưu hành sinh phẩm xét nghiệm của Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á.

Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021 Xem thêm số liệu dịch COVID-19 > Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 17:31 21/12/2021 STT Tỉnh thành Ca nhiễm mới

hôm qua Tổng Ca

nhiễm Ca tử

vong Ca tử vong

công bố hôm qua TỔNG +14.966 1.549.945 29.756 225 1 TP.HCM +687 495.370 19.294 56 2 Hà Nội +1.612 25.879 88 0 3 Bến Tre +985 22.398 144 14 4 Cà Mau +967 25.145 96 3 5 Tây Ninh +947 64.724 489 0 6 Đồng Tháp +786 36.350 479 8 7 Cần Thơ +773 34.218 470 8 8 Khánh Hòa +709 24.310 148 4 9 Vĩnh Long +596 22.798 226 9 10 Bạc Liêu +552 23.483 206 0 11 Sóc Trăng +448 27.195 235 11 12 Bình Định +411 10.263 35 1 13 Tiền Giang +347 30.887 791 11 14 Hậu Giang +342 10.966 22 0 15 Trà Vinh +329 15.427 82 2 16 Kiên Giang +302 27.226 406 2 17 Đồng Nai +284 95.159 1.166 30 18 Hưng Yên +276 2.445 2 0 19 Bà Rịa - Vũng Tàu +273 24.426 102 2 20 An Giang +270 29.262 765 22 21 Thanh Hóa +246 5.294 10 0 22 Phú Yên +237 5.313 35 0 23 Thừa Thiên Huế +228 9.068 12 0 24 Bình Thuận +222 23.605 241 7 25 Bắc Ninh +212 8.428 15 0 26 Lâm Đồng +174 6.222 17 2 27 Bình Dương +155 289.383 3.054 16 28 Đà Nẵng +142 9.447 76 1 29 Quảng Ninh +136 1.779 1 0 30 Quảng Nam +129 4.615 9 1 31 Nghệ An +116 6.485 31 1 32 Gia Lai +97 5.590 14 2 33 Hải Phòng +95 3.990 6 0 34 Hà Giang +85 6.024 6 0 35 Bình Phước +78 19.945 41 2 36 Đắk Nông +63 4.075 11 2 37 Hòa Bình +59 991 3 0 38 Lạng Sơn +52 1.163 3 0 39 Ninh Thuận +50 5.271 48 0 40 Long An +46 39.709 772 8 41 Thái Bình +46 2.101 0 0 42 Nam Định +45 2.429 2 0 43 Vĩnh Phúc +44 2.089 6 0 44 Ninh Bình +39 416 0 0 45 Sơn La +34 664 0 0 46 Quảng Ngãi +31 4.190 17 0 47 Hải Dương +31 1.791 1 0 48 Quảng Bình +29 3.238 7 0 49 Quảng Trị +24 1.421 3 0 50 Bắc Giang +21 7.322 15 0 51 Hà Nam +21 1.707 0 0 52 Phú Thọ +16 2.494 2 0 53 Hà Tĩnh +16 1.401 5 0 54 Kon Tum +12 587 0 0 55 Yên Bái +10 390 0 0 56 Thái Nguyên +10 1.296 0 0 57 Tuyên Quang +9 844 0 0 58 Lào Cai +3 346 0 0 59 Cao Bằng +3 264 1 0 60 Điện Biên +3 523 0 0 61 Lai Châu +1 48 0 0 62 Đắk Lắk 0 10.019 46 0 63 Bắc Kạn 0 37 0 0 Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 > Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 21/12/2021 Số mũi đã tiêm toàn quốc 140.438.803 Số mũi tiêm hôm qua 980.678

Liên quan đến sự việc nâng khống giá kit xét nghiệm của Công ty Việt Á, chiều 21/12, Bộ Y tế đã lên tiếng chính thức.

Cấp phép lưu hành đúng quy định

Bộ Y tế cho biết, tính đến ngày 20/12/2021, Bộ Y tế đã cấp phép 146 sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2, trong đó có 46 sinh phẩm xét nghiệm vật liệu di truyền (PCR, LAMP) tương tự như sản phẩm của Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á và Công ty cổ phần Sao Thái Dương (bao gồm 7 sinh phẩm sản xuất trong nước và 39 sinh phẩm nhập khẩu). Bộ Y tế xác định việc cấp phép cho nhiều sản phẩm là để tăng cường nội địa hóa, chủ động nguồn cung và tạo sự cạnh tranh về giá sinh phẩm xét nghiệm.

Tất cả các sản phẩm cấp phép đều đã được đánh giá đạt yêu cầu, đáp ứng tiêu chuẩn, chất lượng của Việt Nam và đảm bảo đúng theo các quy định hiện hành. Các sản phẩm sau khi được cấp phép đều được theo dõi chất lượng và tính ổn định.

Về danh mục các sinh phẩm do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố và đưa vào danh sách sử dụng khẩn cấp (EUL), các công ty mong muốn sản phẩm của mình được đưa vào danh sách của WHO thì nộp hồ sơ đề nghị WHO xem xét. Tuy nhiên, mỗi quốc gia, tổ chức đều xây dựng tiêu chí và yêu cầu về hồ sơ, sản phẩm khác nhau về việc chấp thuận lưu hành sinh phẩm. Các công ty có nhu cầu lưu hành, sử dụng tại quốc gia và tổ chức nào sẽ nộp hồ sơ theo quy định của từng tổ chức, quốc gia đó.

Do vậy, việc cấp phép của Bộ Y tế đối với sản phẩm của Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á và các nhà sản xuất khác không phụ thuộc vào danh sách do WHO công bố.

Tính đến nay, đối với sinh phẩm xét nghiệm PCR, theo danh sách EUL của WHO có 23 sản phẩm được phê duyệt; trong khi đó, tại Châu Âu đã chấp thuận 589 loại sinh phẩm, Mỹ chấp thuận sử dụng 276 loại sinh phẩm, Hàn Quốc chấp thuận sử dụng trong nước 31 sinh phẩm...

Đợt cao điểm của dịch Covid-19, Bình Dương liên tục xét nghiệm để bóc tách F0. (ảnh: NLĐ).

Giá sinh phẩm xét nghiệm phải thông qua đấu thầu công khai, minh bạch

Theo quy định của Luật giá, trang thiết bị y tế và sinh phẩm xét nghiệm không thuộc trong danh mục mặt hàng phải quản lý giá. Giá trang thiết bị y tế và sinh phẩm xét nghiệm được xác định thông qua đấu thầu và giá các sản phẩm khác nhau theo từng thời điểm và số lượng mua sắm, khả năng cung ứng.

Cùng thời điểm Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á niêm yết giá trên Cổng công khai giá là 470.000 đồng/sản phẩm, thì Công ty cổ phần Sao Thái Dương niêm yết giá loại xét nghiệm PCR là 300.000 đồng/sản phẩm và xét nghiệm LAMP có giá 385.000 đồng/sản phẩm, Công ty Ampharco U.S.A có giá 179.800 đồng/sản phẩm; có 15 sản phẩm PCR nhập khẩu đã được cấp phép đăng ký và niêm yết giá từ 280.000 đồng đến 600.000 đồng/sản phẩm.

Thông tin này đã được công khai trên Cổng công khai giá để các địa phương, cơ sở y tế nắm bắt, tham khảo khi xây dựng kế hoạch và thực hiện mua sắm, đấu thầu, sử dụng sản phẩm phục vụ nhu cầu phòng, chống dịch, mà không phải là giá bắt buộc áp dụng. Các địa phương, đơn vị thực hiện mua sắm, đấu thầu theo đúng quy định và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện.

Các địa phương, đơn vị chủ động mua sắm, đấu thầu sinh phẩm theo quy định

Bộ Y tế đã có các công văn gửi các đơn vị sản xuất, nhập khẩu và cung ứng sinh phẩm xét nghiệm, nghiêm cấm việc tăng giá hoặc đầu cơ, tích trữ và nghiêm túc thực hiện việc cập nhật, rà soát, công khai minh bạch về giá trên Cổng điện tử công khai giá. Đồng thời chịu trách nhiệm về giá công bố và tính chính xác, đầy đủ các thông tin liên quan đến hàng hóa theo quy định.

Đối với những vấn đề liên quan đến tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm trong công tác phòng dịch, thời gian qua, Bộ Y tế đã có nhiều văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh trong công tác mua sắm, đấu thầu và sử dụng trang thiết bị phòng chống dịch, trong đó có sinh phẩm xét nghiệm.

Bộ trưởng Bộ Y tế cũng đã có các văn bản đề nghị Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy và đồng chí Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị có liên quan quán triệt sâu sắc các văn bản chỉ đạo của Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và của Bộ Y tế về công tác đấu thầu, mua sắm thuốc, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lãng phí, tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm và kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Đồng thời, Bộ Y tế đã chỉ đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ và Sở Y tế các tỉnh, thành chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát lại kế hoạch mua sắm đảm bảo đủ số lượng, đúng chủng loại phù hợp với tình hình mới; thực hiện công tác đấu thầu, mua sắm thuốc, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế, đặc biệt là các mặt hàng phục vụ cho công tác phòng, chống dịch đúng quy định, đảm bảo công khai, minh bạch trong đấu thầu, mua sắm.

“Việc nâng khống giá bộ xét nghiệm COVID-19 của Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á là rất nghiêm trọng, cần phải được xử lý nghiêm minh”, Bộ Y tế nhấn mạnh.

Ngày 17/12, căn cứ tài liệu chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương (CDC Hải Dương) và các đơn vị, địa phương liên quan.

