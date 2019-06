Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm ngồi "ghế nóng" trả lời chất vấn

Thứ Ba, ngày 04/06/2019 08:07 AM (GMT+7)

Sáng nay 4-6, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, là thành viên Chính phủ đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội.

Bắt đầu từ sáng 4-6 bắt đầu các phiên chất vấn và trả lời chất vấn của kỳ họp thứ 7, Quốc hội (QH) khóa XIV do Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì.

Đầu giờ sáng nay 4-6, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, là thành viên Chính phủ đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn từ các đại biểu Quốc hội. Người đứng đầu ngành công an trả lời chất vấn về nhóm vấn đề an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Các nội dung chính là công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm về sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy; công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm giết người, tội phạm liên quan tới hoạt động tín dụng đen, băng nhóm hoạt động theo kiểu "xã hội đen", tổ chức đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia; phòng chống tội phạm xâm hại phụ nữ, trẻ em.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng trả lời chất vấn về công tác đấu tranh, phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm xâm phạm an toàn giao thông, nhất là đối tượng tham gia giao thông sử dụng rượu bia vượt mức quy định, sử dụng ma túy hoặc chất kích thích gây hậu quả nghiêm trọng.

Bộ trưởng các bộ: Tư pháp, Quốc phòng, Giao thông Vận tải, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông; thống đốc Ngân hàng Nhà nước, viện trưởng VKSND Tối cao, chánh án TAND Tối cao sẽ cùng trả lời chất vấn, giải trình.

Phát biểu khai mạc phiên chất vấn, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh phiên chất vấn tiếp tục những đổi mới đã được triển khai, các Bộ trưởng sẽ không trình bày báo cáo mà phát biểu ngắn gọn trong 5 phút, các đại biểu QH cũng nêu câu hỏi ngắn gọn và có thể nêu ý kiến tranh luận lại. Chủ tịch QH lưu ý hoạt động tranh luận chỉ diễn ra giữa người chất vấn và người được chất vấn, các đại biểu không chất vấn lẫn nhau.

Chủ tịch QH cho biết đã có 49 đại biểu QH đăng ký chất vấn Bộ trưởng Tô Lâm.

5 câu hỏi đầu tiên của các đại biểu tập trung vào 3 vấn đề chính: Phòng chống tội phạm ma túy, giải pháp tình trạng tín dụng đen, xử phạt tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Để giải quyết tình trạng tín dụng đen, bên cạnh việc đẩy mạnh xử lý các loại tội phạm, Bộ trưởng đề nghị ngành ngân hàng đa dạng hóa các hình thức cho vay, góp phần đẩy lùi tín dụng đen.

Trước đó, Bộ Công an đã báo cáo Quốc hội về kết quả thực hiện của Bộ từ 16-8-2018 đến giữa tháng 4-2019 và công tác trọng tâm trong thời gian tới. Cụ thể, tình hình trật tự, an toàn xã hội có chuyển biến tích cực, không để tội phạm lộng hành; nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng được điều tra làm rõ; tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án hình sự đạt và vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra; trật tự, an toàn giao thông được đảm bảo, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí; công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ được tăng cường... góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.

Tuy nhiên, theo Bộ Công an, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn cả nước nói chung, tại các TP lớn còn tiềm ẩn nhiều phức tạp; các thế lực thù địch, phản động tiếp tục lợi dụng những sơ hở, thiếu sót trong việc thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội để tuyên truyền, kích động biểu tình gây mất an ninh trật tự (nhất là những vấn đề liên quan đến BOT; xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật an ninh mạng, các vụ tranh chấp, khiếu kiện về đất đai...); một số loại tội phạm hình sự có lúc, có nơi còn gây bức xúc dư luận (tội phạm liên quan đến "tín dụng đen", một số vụ giết người, cướp tài sản; cướp ngân hàng, cướp tại trạm thu phí BOT, tội phạm xâm hại trẻ em...