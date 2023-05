Bổ nhiệm tân Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai

Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trao Quyết định bổ nhiệm đại tá Cao Minh Huyền giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai. (Ảnh: Công thông tin điện tử tỉnh Lào Cai)

Sáng nay (5/5), Bộ Công an phối hợp với Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức thông báo và công bố Quyết định về việc điều động đại tá Lưu Hồng Quảng – Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đến nhận công tác và giữ chức vụ tại Bộ Công an và Quyết định điều động, bổ nhiệm đại tá Cao Minh Huyền – Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai, tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai cho đại tá Cao Minh Huyền.

Tới dự buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong tặng hoa chúc mừng đại tá Cao Minh Huyền. (Ảnh: Công thông tin điện tử tỉnh Lào Cai)

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang chúc mừng đại tá Cao Minh Huyền được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai. Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị đại tá Cao Minh Huyền tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm của bản thân, cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, địa phương trong tỉnh, giữ gìn đoàn kết nội bộ, thống nhất của tập thể để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng Công an tỉnh lào Cai trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đại tá Cao Minh Huyền hứa sẽ cùng Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh Lào Cai, toàn bộ cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh đoàn kết, thống nhất, tiếp tục quyết tâm xây dựng Công an tỉnh Lào Cai thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng nhu cầu trong tình hình mới.

Tập thể Ban Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai tặng hoa chúc mừng đại tá Cao Minh Huyền. (Ảnh: Công thông tin điện tử tỉnh Lào Cai)

Đại tá Cao Minh Huyền, sinh năm 1974, quê quán tỉnh Hưng Yên. Ông có trình độ thạc sĩ Luật, cao cấp lý luận chính trị. Trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai, đại tá Huyền từng kinh qua các chức vụ Phó Chánh Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn; Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng thuộc các cục Bộ Công an; Tháng 5/2020 ông được điều động, bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/bo-nhiem-tan-giam-oc-cong-an-tinh-lao-cai-a606366.htmlNguồn: https://www.nguoiduatin.vn/bo-nhiem-tan-giam-oc-cong-an-tinh-lao-cai-a606366.html