Quảng Trị có tân Phó Giám đốc Công an tỉnh 44 tuổi

Chiều 5-12, Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, đại tá Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm thượng tá Lê Phi Hùng, Trưởng Phòng An ninh nội địa, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị kể từ ngày 2-12.

Thượng tá Lê Phi Hùng (bên trái), tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, thượng tá Lê Phi Hùng hứa sẽ tiếp tục nỗ lực để hoàn thiện bản thân, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, phát huy tinh thần đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao...

Được biết, thượng tá Lê Phi Hùng (44 tuổi, quê quán ở huyện Triệu Phong, Quảng Trị), từng kinh qua các chức vụ như Trưởng Phòng An ninh nội địa, Trưởng Công an TP Đông Hà, Trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế.

