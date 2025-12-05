Bổ nhiệm Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao

Ngày 5/12, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao công bố việc tiếp nhận, bổ nhiệm Đại tá Lê Đức Hùng, Điều tra viên trung cấp, Trưởng phòng Viễn thông tin học và Cơ yếu, Công an thành phố Hà Nội giữ chức danh Điều tra viên cao cấp và chức vụ Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao.

Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 1/12/2025.

Đại tá Lê Đức Hùng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Đức Hùng khẳng định sẽ thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao và nhanh chóng tiếp cận công việc, nắm vững và thực hiện nghiêm túc những quy chế, lề lối làm việc của cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao.

Ông sẽ cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ trong đơn vị đoàn kết, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác, góp phần bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa và niềm tin của nhân dân vào công lý.

Đồng thời, không ngừng nỗ lực, học hỏi, tiếp thu kinh nghiệm của các thế hệ đi trước trong ngành Kiểm sát để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; dành toàn bộ tâm huyết, trí tuệ và kinh nghiệm 30 năm công tác để tận tâm, tận lực cống hiến hết mình cho ngành Kiểm sát nhân dân nói chung và Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao nói riêng.