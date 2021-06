Bố mất, chiến sĩ CSCĐ phục vụ trong tâm dịch không thể về chịu tang

Không thể về nhìn mặt bố lần cuối, đại uý Thái nén đau thương thắp nén nhang bái vọng cho bố trong tâm dịch.

Đại uý Phạm Quang Thái thắp nén nhang cho bố tại tâm dịch.

Ngày 11/6, Đại tá Nguyễn Hồng Vị, Trưởng Công an TP.Bắc Ninh cho biết, sau khi nhận được thông tin bố đẻ Đại úy Phạm Quang Thái, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động Bộ Công an qua đời nhưng không về được, lãnh đạo, chỉ huy các cấp và đồng đội đã lập ban thờ tại trụ sở Công an phường Vũ Ninh (TP.Bắc Ninh) để Đại úy Thái thắp hương cho bố.

Lãnh đạo Công an TP.Bắc Ninh cũng đã đến chia sẻ, động viên trước mất mát của Đại úy Phạm Quang Thái, người được điều động về Bắc Ninh tham gia tuyến đầu chống dịch từ 28/5.

Trao đổi thêm với PV, đại úy Phạm Quang Thái cho biết, chiều 10/6, anh chuẩn bị đi tăng cường hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ở Bắc Ninh thì nhận được tin bố anh là ông Phạm Bá Thuý (85 tuổi, ở Thái Bình) qua đời.

Sau khi nhận tin bố mất, anh Thái rất đau buồn và muốn về nhà ngay nhưng do đang làm nhiệm vụ tại tâm dịch nên không thể về nhà nhìn bố lần cuối.

“Tôi chỉ biết nén đau thương trong lòng, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ”, đại uý Thái nói.

Đại uý Thái cho hay, gia đình cũng hiểu và gọi điện động viên anh hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công việc hậu sự cho bố anh Thái ở nhà sẽ được người thân đứng ra cùng nhau lo liệu.

“Ngày mai, gia đình tôi sẽ làm lễ an táng cho bố. Dù cách nhà 100km, tôi vẫn làm lễ, thắp nén cho bố trước ban thờ”, đại uý Thái nghẹn ngào nói.

Đại uý Thái bày tỏ, anh không xin lãnh đạo sớm kết thúc thời gian công tác để trở về với gia đình mà sẽ tiếp tục ở tâm dịch Bắc Ninh, cùng đồng đội hoàn thành nhiệm vụ, góp phần sớm đẩy lùi dịch bệnh nơi đây.

Nguồn: http://danviet.vn/bo-mat-chien-si-cscd-phuc-vu-trong-tam-dich-khong-the-ve-chiu-tang-50202111621566745.htm