Bộ LĐ-TB&XH tặng bằng khen cho tài xế cứu bé gái rơi từ tầng 13 chung cư

Thứ Ba, ngày 02/03/2021 09:21 AM (GMT+7)

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ký quyết định tặng bằng khen cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh, người đã dũng cảm cứu cháu bé rơi từ tầng 13 chung cư ở Hà Nội.

Liên quan đến việc bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 13 chung cư thoát chết thần kỳ, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã ký quyết định tặng bằng khen cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh (SN 1990, ở Đông Anh, Hà Nội), người đã có hành động dũng cảm cứu cháu bé.

Anh Nguyễn Ngọc Mạnh, người đã dũng cảm cứu cháu bé rơi từ tầng 13 chung cư

Liên quan đến sự việc này, Ủy ban Quốc gia về trẻ em đã có công văn gửi các Bộ: Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Công an, Cơ quan Trung ương của các đoàn thể, UBND các tỉnh thành phố... nhằm triển khai các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em, nhất là phòng ngừa tình trạng trẻ em bị rơi, ngã.

Nội dung công văn yêu cầu thực hiện nghiêm Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em, đặc biệt chú trọng công tác phòng ngừa tai nạn, thương tích cho trẻ em, phòng ngừa trẻ em bị rơi, ngã ở các khu chung cư, nhà cao tầng.

Rà soát các quy định và việc thực hiện các tiêu chuẩn, tiêu chí an toàn cho trẻ em tại gia đình, cộng đồng, trường học và các công trình xây dựng, khu chung cư, nhà cao tầng. Tổ chức kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em; Chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân và xử lý theo quy định đối với các vụ việc khiến trẻ em bị tử vong do tai nạn, thương tích.

Ngày 1/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có quyết định tặng bằng khen cho anh Mạnh. Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ đã có thư khen người hùng Nguyễn Ngọc Mạnh, người dũng cảm cứu cháu bé 3 tuổi rơi từ tầng 12A (tầng 13) chung cư tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân.

Lãnh đạo TP.Hà Nội trao bằng khen cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh chiều 1/3

Bên cạnh đó, ông Chu Ngọc Anh – Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đã có quyết định về việc khen thưởng thành tích đột xuất cho cá nhân anh Nguyễn Ngọc Mạnh.

Cùng ngày, Ban thường vụ Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng quyết định tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” của Ban chấp hành Trung ương Đoàn cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh đã có hành động dũng cảm cứu sống em bé rơi từ tầng 13.

Ngoài ra, UBND quận Thanh Xuân, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã diễn ra lễ biểu dương, trao giấy khen cùng 10 triệu đồng cho anh Mạnh.

Trước đó, vào khoảng 17h chiều 28/2, bé N.P.H (3 tuổi) ở tầng 12A (tầng 13) của tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội bất ngờ bò từ trong nhà, trèo ra lan can. Sau đó, bé treo mình lơ lửng ở tầng 13. Một số người dân ở tòa nhà bên cạnh phát hiện sự việc đã hô hoán.

Lúc này, anh Nguyễn Ngọc Mạnh (ở Đông Anh, Hà Nội, là tài xế xe tải, chuyên nhận chuyển nhà trọn gói) phát hiện sự việc nên đã trèo lên mái che của sảnh và đỡ được bé H. khi bé rơi xuống. Rất may mắn, cháu bé chỉ bị thương. Ngay lập tức, người dân và gia đình đã đưa cháu bé đến Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu.

