Bộ Công an điều tra vụ cháy 4 người tử vong ở Nha Trang

Tối 28-11, Thiếu tướng Nguyễn Đình Hoàn, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (Bộ Công an) đã đến hiện trường để tổ chức khám nghiệm, thu thập tài liệu để điều tra nguyên nhân vụ cháy khiến bốn người trong một gia đình tử vong.

Tại hiện trường, các cán bộ điều tra thuộc Cục Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ đã đi kiểm tra, tiến hành các hoạt động điều tra hiện trường.

Cán bộ kiểm tra từng chi tiết từ tầng trệt đến tầng ba của ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn trên đường Phương Sài, phường Phương Sài, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Sau khoảng một tiếng đồng hồ, công tác kiểm tra, khám nghiệm hoàn thành.

Trao đổi với phóng viên PLO tại hiện trường, Thiếu tướng Nguyễn Đình Hoàn cho biết ngay khi nhận tin báo về vụ việc, lãnh đạo Bộ Công an ngay lập tức chỉ đạo cử đoàn công tác vào Khánh Hòa để phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Hoàn (giữa) trực tiếp đến hiện trường vụ cháy. Ảnh: XUÂN HOÁT

“Đoàn công tác của Bộ Công an vào đây trước hết là để nắm tình hình việc triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn trong công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an suốt thời gian qua”- Thiếu tướng Hoàn cho biết.

Cũng theo Phó cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, sau khi kiểm tra hiện trường xong đoàn công tác sẽ phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình có người thân bị nạn trong vụ cháy.

“Ngày mai chúng tôi sẽ kiểm tra hồ sơ về phòng cháy, chữa cháy của cơ sở xảy ra sự cố. Sau đó tôi sẽ làm một báo cáo cụ thể để báo cáo lãnh đạo Bộ Công an”- Thiếu tướng Nguyễn Đình Hoàn cho biết.

Liên quan vụ việc, chiều cùng ngày, ông Trần Minh Chiến, Chủ tịch UBND TP Nha Trang đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 100 triệu đồng gia đình nạn nhân.

Cán bộ thuộc Cục Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ điều tra hiện trường. Ảnh: XUÂN HOÁT

Như PLO đã thông tin, khoảng 10 giờ 5 phút ngày 28-11, tại căn nhà số 101 đường Phương Sài, phường Phương Sài, xảy ra cháy. Ngôi nhà bị cháy có ba tầng, trong đó tầng một được dùng làm khu vực kinh doanh đồ tang lễ, các tầng trên dùng cho sinh hoạt của gia đình.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa đã điều năm xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Khoảng 30 phút sau đám cháy cơ bản được khống chế. Đến 10 giờ 45 lực lượng chức năng tìm được thi thể nạn nhân đầu tiên. Đến 11 giờ 15 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, ba nạn nhân còn lại trong gia đình cũng lần lượt được tìm thấy.

Trước khi xảy ra vụ hỏa hoạn, ngôi nhà này có tám người sinh sống.

Bên trong căn nhà đồ đạc bị cháy đen. Ảnh: XUÂN HOÁT

Sau vụ việc, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa đã đến hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục vụ cháy.

Tại hiện trường, lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp các vị liên quan khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc.

Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, yêu cầu các cơ quan chức năng của tỉnh khẩn trương rà soát việc tuân thủ các quy định đối với công tác phòng cháy, chữa cháy ở Nha Trang và địa bàn toàn tỉnh. Khi kiểm tra, nếu phát hiện có trường hợp vi phạm hoặc không đủ điều kiện hoạt động, kiên quyết xử lý theo quy định.

