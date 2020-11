Bộ Công an đã thu giữ những gì tại nơi ở và làm việc của ông Nguyễn Đức Chung?

Thứ Ba, ngày 24/11/2020 13:00 PM (GMT+7)

Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an đã thu giữ rất nhiều tài liệu, vật dụng và chứng cứ có liên quan.

Ông Nguyễn Đức Chung trước khi bị bắt giữ

File ghi âm tố hành vi phạm tội của ông Nguyễn Đức Chung

Quá trình điều tra vụ án Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã khám xét nơi ở cũng như nơi làm việc của 4 bị can, trong đó có ông Nguyễn Đức Chung (SN 1967, nguyên Chủ tịch UBND TP.Hà Nội).

Trong quá trình điều tra vụ án, Phạm Quang Dũng (cựu cán bộ công an) cũng đã cung cấp cho cơ quan điều tra 2 file ghi âm cuộc gọi trao đổi thông qua ứng dụng “Viber” vào sáng 13/7 giữa Dũng và ông Chung, lúc này ông Dung sử dụng số điện thoại đăng ký tại Nga để trao đổi. 2 file ghi âm này có nội dung ông Chung yêu cầu Dũng nắm thông tin về hướng điều tra vụ án “Công ty Nhật Cường” liên quan đến vợ chồng mình.

Kết luận trưng cầu giám định giọng nói của người sử dụng số thuê bao đăng ký tại Nga trong 2 file ghi âm xác định là của ông Nguyễn Đức Chung.

Các đồ vật, tài liệu liên quan đến ông Nguyễn Đức Chung đã được Cơ quan ANĐT thu giữ và bàn giao cho Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao để phục vụ quá trình xử lý vụ án.

Cụ thể, cơ quan điều tra đã thu giữ của ông Chung 1 điện thoại di động Samsung S9402 kèm sim điện thoại theo biên bản bắt bị can để tạm giam ngày 28/8 và biên bản mở niêm phong vào ngày 7/9. Thu giữ 1 CPU máy tính, 4 USB, 3 giấy chứng minh công an nhân dân, 2 giấy chứng nhận điều tra hình sự cùng một số giấy tờ và tài liệu khác tại nơi làm việc của ông Chung.

Tại nơi ở của ông Chung trên phố Trung Liệt, quận Đống Đa, TP.Hà Nội, Cơ quan ANĐT đã thu giữ 2 iPad pro, 1 máy tính xách tay Sony Vio, 1 sim số điện thoại, 3 quyển sổ màu đen, một số tài liệu liên quan đến quá trình chữa bệnh của ông Chung.

Về 10.000 USD mà ông Chung đã thông qua Nguyễn Hoàng Trung (cán bộ Phòng thư ký biên tập TP.Hà Nội) chuyển cho Phạm Quang Dũng vào dịp Tết Nguyên đán 2020, Dũng đã thông qua gia đình nộp lại cho cơ quan điều tra.

Cơ quan ANĐT Bộ Công an khám xét nơi ở của ông Chung vào tối 28/8

Chủ mưu chiếm đoạt tài liệu mật

Theo bản kết luận điều tra vụ án “Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước” xảy ra tại Hà Nội, Cơ quan ANĐT Bộ Công an xác định do bản thân có liên quan đến vụ án “Công ty Nhật Cường” nên ông Nguyễn Đức Chung đã chủ động đặt vấn đề và được bị can Phạm Quang Dũng 5 lần thu thập 9 tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước độ “Mật” liên quan vụ án “Công ty Nhật Cường”.

Kết quả điều tra xác định Dũng đã 2 lần chuyển cho ông Chung 6 tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước độ “Mật”. Ông Chung phạm tội “Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước” với vai trò chủ mưu, cầm đầu.

Bản kết luận điều tra vụ án cũng nêu rõ, xuyên suốt quá trình điều tra vụ án, ông Nguyễn Đức Chung đã thừa nhận, khai báo rõ ràng hành vi phạm tội của bản thân. Trong thời gian công tác, ông Chung nhiều lần được các cấp khen thưởng vì có thành tích xuất sắc, đặc biệt được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới.

Ngoài ra, ông Chung còn có tiền sử bị bệnh ung thư nên Cơ quan ANĐT đã đề nghị các cơ quan tố tụng xem xét, áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự với ông Chung theo quy định của pháp luật.

Nguồn: http://danviet.vn/bo-cong-an-da-thu-giu-nhung-gi-tai-noi-o-va-lam-viec-cua-ong-nguyen-duc-chung-502020241112582777.htm