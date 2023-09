Bình Thuận lên tiếng vụ hồ chứa nước đầu tư hơn chục tỷ bị bỏ hoang

Chỉ là công trình giao thông, điều tiết lũ

Tối 8/9, UBND tỉnh Bình Thuận phát đi thông cáo về thông tin hồ Biển Lạc ở xã Gia An, huyện Tánh Linh được đầu tư hàng chục tỷ đồng bị bỏ hoang. Theo đó, hồ Biển Lạc là hồ tự nhiên có từ lâu đời, nối với sông La Ngà qua suối Loăng Quăng.

Vào mùa khô nước từ hồ Biển Lạc chảy ra sông La Ngà, vào mùa mưa nước sông La Ngà dâng cao chảy vào hồ Biển Lạc. Hồ Biển Lạc có diện tích lưu vực khoảng 205 km2, mùa khô diện tích ngập ứng với mực nước thấp nhất khoảng 436 ha,mùa mưa ngập với diện tích khoảng 1.659 ha ứng với cao trình mực nước lũ lớn nhất 113,79 m.

Một góc hồ Biển Lạc ở huyện Tánh Linh và Đức Linh.

UBND tỉnh Bình Thuận khẳng định, hồ Biển Lạc rộng nhưng không sâu, có vùng bán ngập lớn khoảng trên 1.000 ha. Người dân 2 huyện Đức Linh, Tánh Linh sử dụng vùng bán ngập để canh tác sản xuất nông nghiệp trong mùa khô và sử dụng khu vực lòng hồ để nuôi trồng, khai thác thủy sản.

Các hoạt động này là nguồn thu nhập chính của người dân xã Gia An, huyện Tánh Linh. Trong đó, hoạt động khai thác, nuôi trồng thủy sản hàng năm được UBND xã Gia An tổ chức đấu thầu để nuôi trồng khai thác, đánh bắt thủy sản. Về mùa khô, khi nước rút các khu vực bán ngập được người dân be bờ, sản xuất nông nghiệp, diện tích khoảng trên 500 ha.

Trong vùng bán ngập, trước đây có quy hoạch diện tích khoảng 230 ha khai thác đất sét sản xuất gạch ngói, cát xây dựng. Từ năm 1983, người dân đã bắt đầu khai thác sét phục vụ cho việc sản xuất gạch ngói thủ công. Từ năm 1990 đến nay,khu vực này tiếp tục được cấp phép khai thác sét cho 36 tổ chức, cá nhân, hợp tác xã nhằm phục vụ cho các cơ sở sản xuất gạch ngói tại huyện Tánh Linh và Đức Linh.

Về việc đầu tư hồ Biển Lạc, UBND tỉnh Bình Thuận khẳng định, công trình đã được đầu tư tại khu vực hồ Biển Lạc là cầu giao thông kết hợp cống điều tiết lũ trên tuyến đường ĐT.720, huyện Tánh Linh với nhiệm vụ chính là đảm bảo giao thông và điều tiết lũ, theo hướng ngăn lũ từ sông La Ngà tràn vào khi mực nước sông dâng cao. Tổng vốn đầu tư gần 10,5 tỷ đồng, đã được đầu tư xây dựng hoàn thành vào năm 2004. Từ khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng đến nay đã phát huy tốt hiệu quả đầu tư.

Sau 2025 mới giải phóng mặt bằng

Về định hướng đầu tư hồ thủy lợi Biển Lạc, Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận đã chỉ đạo Huyện ủy Tánh Linh và Huyện ủy Đức Linh phối hợp tổ chức khảo sát, đánh giá tổng thể, thống nhất đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương, định hướng quy hoạch, phát triển khu vực hồ Biển Lạc trong quý IV/2023.

Công trình đã được đầu tư tại khu vực hồ Biển Lạc là cầu giao thông kết hợp cống điều tiết lũ trên tuyến đường ĐT.720 với nhiệm vụ chính là đảm bảo giao thông và điều tiết lũ.

Đồng thời, UBND tỉnh Bình Thuận đã giao Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp cùng UBND các huyện Tánh Linh và Đức Linh rà soát diện tích đất trong lòng hồ, đề xuất phương án tích nước để báo cáo UBND tỉnh.

Dự kiến giai đoạn sau 2025 sẽ triển khai công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư hồ thuỷ lợi Biển Lạc, cùng các công trình kênh chuyển nước để cung cấp nước cho thị xã La Gi và huyện Hàm Tân phù hợp với quy hoạch phát triển thuỷ lợi khu vực phía Nam của tỉnh.

Hồ thuỷ lợi Biển Lạc khó có thể cung cấp nước cho khu vực phía Bắc huyện Hàm Thuận Nam vì khoảng cách xa hơn 70 km, vướng nhiều công trình hạ tầng, không phù hợp về cao độ và trữ lượng nước của hồ chỉ đủ cung cấp cho huyện Hàm Tân và thị xã La Gi. Trường hợp áp dụng các giải pháp công nghệ như công trình trung chuyển, bơm tăng áp thì kinh phí đầu tư rất lớn.

UBND tỉnh Bình Thuận, theo các quyết định phê duyệt thì công trình có tên là cầu giao thông kết hợp cống điều tiết lũ trên tuyến đường ĐT.720, huyện Tánh Linh. Sau khi công trình đầu tư hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng đơn vị quản lý là Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận đã chủ quan đặt tên là công trình thủy lợi hồ Biển Lạc, điều này dẫn đến hiểu nhầm đây là công trình hồ thủy lợi.

