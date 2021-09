Bình Dương: Bác sĩ và nhân viên giữ xe trung tâm y tế móc nối tiêm vắc xin để thu tiền

Thứ Hai, ngày 06/09/2021 15:10 PM (GMT+7)

Một bác sĩ và nhân viên giữ xe của Trung tâm y tế TX Tân Uyên (Bình Dương) đã móc nối để tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cho 52 người không đúng đối tượng ưu tiên.

Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021 Xem thêm số liệu dịch COVID-19 > Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 16:44 06/09/2021 STT Tỉnh thành Ca nhiễm mới

hôm qua Tổng Ca

nhiễm Ca tử

vong Ca tử vong

công bố hôm qua TỔNG +13.101 520.013 13.039 281 1 TP.HCM +6.226 251.414 10.321 222 2 Bình Dương +3.540 132.433 1.097 38 3 Đồng Nai +1.243 28.549 246 1 4 Long An +756 25.085 301 3 5 Kiên Giang +345 2.145 12 0 6 Tiền Giang +133 10.571 290 5 7 Cần Thơ +100 4.314 78 4 8 Tây Ninh +91 5.572 17 0 9 Đồng Tháp +78 7.422 165 2 10 Khánh Hòa +74 6.856 76 2 11 An Giang +73 2.209 7 0 12 Đà Nẵng +64 4.588 44 0 13 Hà Nội +53 3.775 51 1 14 Bà Rịa - Vũng Tàu +51 3.685 33 1 15 Nghệ An +48 1.672 5 0 16 Bình Thuận +47 2.590 27 2 17 Trà Vinh +33 1.368 13 0 18 Quảng Ngãi +25 770 0 0 19 Phú Yên +24 2.748 30 0 20 Bình Phước +22 638 6 0 21 Vĩnh Long +20 2.098 53 0 22 Bình Định +13 758 8 0 23 Cà Mau +6 172 2 0 24 Bắc Ninh +5 1.870 14 0 25 Lâm Đồng +5 254 0 0 26 Bến Tre +5 1.788 64 0 27 Quảng Trị +4 129 1 0 28 Thanh Hóa +4 337 1 0 29 Lạng Sơn +3 208 1 0 30 Bạc Liêu +2 178 0 0 31 Sơn La +2 221 0 0 32 Hà Tĩnh +1 444 3 0 33 Quảng Ninh +1 8 0 0 34 Đắk Nông +1 302 0 0 35 Bắc Giang +1 5.820 14 0 36 Ninh Thuận +1 735 7 0 37 Quảng Nam +1 483 4 0 38 Hà Giang 0 28 0 0 39 Điện Biên 0 61 0 0 40 Phú Thọ 0 22 0 0 41 Kon Tum 0 25 0 0 42 Thái Nguyên 0 15 0 0 43 Hòa Bình 0 16 0 0 44 Hậu Giang 0 457 2 0 45 Yên Bái 0 3 0 0 46 Bắc Kạn 0 5 0 0 47 Lai Châu 0 1 0 0 48 Tuyên Quang 0 2 0 0 49 Nam Định 0 52 1 0 50 Thái Bình 0 75 0 0 51 Vĩnh Phúc 0 233 3 0 52 Sóc Trăng 0 945 22 0 53 Lào Cai 0 102 0 0 54 Ninh Bình 0 79 0 0 55 Gia Lai 0 502 0 0 56 Đắk Lắk 0 1.192 7 0 57 Quảng Bình 0 739 0 0 58 Hưng Yên 0 277 1 0 59 Hải Dương 0 167 1 0 60 Hà Nam 0 77 0 0 61 Thừa Thiên Huế 0 702 11 0 62 Hải Phòng 0 27 0 0 Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 > Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 06/09/2021 Số mũi đã tiêm toàn quốc 22.075.731 Số mũi tiêm hôm qua 551.939

Ngày 6/9, Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Văn Thắng (24 tuổi, quê Đồng Tháp) về hành vi “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi” và Nguyễn Thái Hiệp (31 tuổi, ngụ tại xã Lạc An, huyện Bắc Tân Uyên) về hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.

Đối tượng Lê Văn Thắng cấu kết đưa người vào tiêm vắc xin không đúng quy định

Theo điều tra, Thắng là nhân viên giữ xe và Hiệp là bác sĩ Khoa Kiểm soát dịch bệnh của Trung tâm y tế thị xã Tân Uyên.

Ngày 24/8, khi Thắng cho 10 người đi qua cổng sau của Trung tâm y tế thị xã Tân Uyên vào tiêm vắc xin, sau đó nhận tiền số tiền hơn 10 triệu đồng thì bị lực lượng công an bắt quả tang. Ngoài ra, còn 7 người khác vẫn đang chờ để được tiêm.

Tổng cộng, Thắng và Hiệp đã móc nối với nhau để tiêm cho 52 người với tổng số tiền gần 28 triệu đồng vào 3 ngày 11/8, 20/8 và 24/8 (600.000/người).

Những người này đa số là công nhân chưa được tiêm hoặc không phải là đối tượng ưu tiên nên đã giao dịch với Thắng để được tiêm vắc xin sớm.

Thời điểm hai người trên bị bắt cũng là ông Nguyễn Văn Đặng, Giám đốc Trung tâm y tế thị xã Tân Uyên bị đình chỉ công tác vì chưa làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Nguồn: http://danviet.vn/binh-duong-bac-si-va-nhan-vien-giu-xe-trung-tam-y-te-moc-noi-tiem-vac-xin-de-thu-tien-5020216915113369.htm