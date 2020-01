Biển người du xuân, vãn cảnh ngày khai hội chùa Hương

Thứ Năm, ngày 30/01/2020 19:00 PM (GMT+7)

Sáng 30/1 (tức mồng 6 Tết), Ban Tổ chức Lễ hội chùa Hương tại xã Hương Sơn (Mỹ Đức, Hà Nội) khai hội, hàng vạn du khách thập phương tới du xuân, vãn cảnh, cầu an.

9h ngày 30/1 (tức mồng 6 Tết Canh Tý 2020) Ban Tổ chức Lễ hội Chùa Hương chính thức khai hội cho hàng vạn du khách thập phương du xuân trẩy hội đầu năm tại xã Hương Sơn (Mỹ Đức, Hà Nội). Sau các tiết mục biểu diễn nghệ thuật, Ban Tổ chức mở hội cho người dân tới dự.

Ông Nguyễn Văn Hậu - Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức, Trưởng Ban tổ chức lễ hội Chùa Hương nói cho biết, như mọi năm, năm 2020 Ban tổ chức lễ hội tiếp tục miễn phí vé thắng cảnh cho du khách trong 3 ngày (từ ngày 30 tháng Chạp năm 2019 và mồng 1, mồng 2 Tết Nguyên đán Canh Tý 2020). Ngày khai hội, nhiều tiết mục biểu diễn nghệ thuật mang đậm văn hóa truyền thống.

Lễ hội chùa Hương năm 2020 có chủ đề “Lễ hội kỷ cương - Văn minh du lịch” và Ban tổ chức lễ hội đã thành lập các tiểu ban, trạm kiểm tra, tổ kiểm tra (Tiểu ban Văn hóa - Xã hội; Kinh tế - Tài chính; ANTT; Quản lý di tích - thắng cảnh và vệ sinh môi trường; Quản lý điều hành cổng trạm; Điều hành vận chuyển khách…), nhằm bảo đảm ANTT, an toàn cho du khách.

Hàng nghìn người dân thập phương theo dõi khai hội và du xuân tại chùa Hương sáng 30/1.

Sau khi hoàn tất các nghi thức, hàng nghìn người dân chen chân dâng hương, lễ lên chùa.

Chị Thúy (người Mỹ Đức) cho biết, hơn mười năm nay năm nào chị cùng người thân cũng tới chùa Hương trẩy hội, du xuân. Chị cho biết, dù ngày khai hội đông đúc, quá tải nhưng vẫn cố gắng thu xếp công việc tới dự hội.

Nhiều người mang theo vàng mã, lễ mặn lên chùa làm lễ ngày đầu năm cầu an.

Ông Nguyễn Bá Hiển, Phó trưởng Ban thường trực Ban tổ chức lễ hội, Trưởng Ban quản lý Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn cho biết, trong 4 ngày Tết (từ ngày 25 đến hết 28/1, tức từ mồng 1 đến mồng 3 Tết), di tích đón hơn chục vạn lượt khách tham quan, trẩy hội. Trong đó, riêng ngày 27/1 (tức mồng 3 Tết), lượng khách tới chùa Hương lên tới 4,4 vạn lượt người, còn ngày 28/1 (tức mồng 4 Tết), lượng khách cũng lên tới gần 3 vạn người.

Sáng 30/1, thời tiết tại Hương Sơn se lạnh, trời quang có nắng, dòng người hàng vạn du khách nối tiếp nhau lên chùa vãn cảnh, trẩy hội xuân.

Ban quản lý Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn thông tin, trong những ngày tới du khách đến vãn cảnh, trẩy hội Chùa Hương dự tính còn tiếp tục tăng cao, đặc biệt sau khi tổ chức khai hội. Còn lãnh đạo Công an huyện Mỹ Đức cho biết, đơn vị huy động hơn 200 cán bộ chiến sỹ phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hà Nội đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ lễ hội.

Nhiều bạn trẻ tới chùa Hương du xuân.

