Bị tố đánh người mẫu trên phố, tài xế Go Viet thanh minh: “Khách quá xấc xược”

Thứ Bảy, ngày 26/10/2019 08:08 AM (GMT+7)

Xảy ra mâu thuẫn khi di chuyển qua ứng dụng đặt xe, một người mẫu tố bị tài xế Go Viet hành hung.

Tin ngắn Sự kiện:

Hình ảnh chia sẻ của người mẫu tố bị tài xế GoViet hành hung

Tối 25/10, mạng xã hôi xôn xao về sự việc một người mẫu tố bị tài xế Go Viet hành hung khi đặt xe qua ứng dụng.

Theo đó, người tố bị hành hung là anh Nguyễn Phạm Minh Đức (SN 1990, quê An Giang), hành nghề người mẫu trong làng giải trí Việt với biệt danh MiD Nguyễn.

Trên trang cá nhân, MiD Nguyễn chia sẻ sự việc xảy ra lúc 17h50 ngày 25/10 tại địa chỉ 284 đường Lý Thường Kiệt (phường 14, quận 10, TP. HCM).

“Cũng vì gấp rút chạy đi event mà MiD nghĩ book Go Viet xe máy chạy cho lẹ. Nào ngờ book phải đúng một tài xế hung hăng, côn đồ. MiD book xe và đứng chờ đã lâu. MiD có nhắn tin nói là công việc gấp, nên khi lên xe MiD có nói người tài xế chạy lẹ, không sẽ trễ công việc này kia, đúng là giọng MiD cũng không được vui. Do trễ lắm rồi. Nào ngờ bị người này đuổi xuống xe giữa đường. MiD xuống xe và tính book xe khác, khi xuống xe MiD cũng vùng vằng - gặp trường hợp như vậy ai mà vui cười được, khi chưa định thần thì bị anh tài xế Go Viet nhào vô hành hung luôn. MiD đã báo lên tổng đài của Go Viet nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi”, chia sẻ của MiD về sự việc.

Sau khi thông tin được đăng tải, nhiều người bày tỏ thái độ bức xúc và cho rằng tài xế phải “tôn trọng khách hàng, không nên đánh khách. Khách hàng là thượng đế”.

Liên quan đến sự việc trên, tối 25/10, anh Hoàng Quốc Trọng xác nhận là tài xế Go Viet và chính là người mà trong câu chuyện MiD Nguyễn chia sẻ.

“Tôi vừa ở trụ sở công an phường trở về sau khi trình báo vụ việc mâu thuẫn, đánh nhau với khách”, anh Trọng cho biết.

Theo anh Trọng, nguyên nhân dẫn đến đánh nhau là do khách đi gấp nhưng hệ thống định vị trên app của tài xế và khách chưa trùng khớp khiến anh khó khăn trong tìm vị trí khách đang đứng.

“Lúc gần tới tôi có gọi điện thoại cho khách hỏi “anh đứng vị trí nào để em chạy tới” thì khách nói “tài xế cứ đi thẳng lên đi”. Khách bảo vậy thì tôi đi thẳng theo lời hướng dẫn của khách. Tuy nhiên, khi tôi đang đi thì khách gọi bảo “anh đi xa quá rồi, quay lại đi” với những lời lẽ rất khó chịu. Sau đó, tôi cũng đến được chỗ khách đứng thì bị người này chửi thề, rồi đạp vào xe tôi”, tài xế kể.

Anh Trọng cho biết trước những hành động của khách thiếu lịch sự nên anh từ chối chở và yêu cầu khách xuống xe.

“Tôi nói khách có thái độ hằn học, xấc xược như vậy nên tôi thể không chở và yêu cầu xuống xe. Tuy nhiên, vừa xuống thì khách quay lại dùng chân đạp tôi khiến cả người và xe ngã xuống đường”, tài xế Trọng kể.

Theo tài xế, trước hành động bất lịch sự liên tiếp của khách, anh đã bình tĩnh giải thích thêm về vấn đề định vị đang sai để khách hiểu. Tuy nhiên, sau đó thì hai bên cự cãi rồi xảy ra đánh nhau và được mọi người can ngăn.

Sau sự việc tài xế Trọng có đến Công an phường 14 (quận 10, TP. HCM) để trình báo.