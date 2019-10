Vụ người đàn ông bị sát hại trước cửa nhà: Bắt một nữ nghi phạm

Thứ Sáu, ngày 25/10/2019 21:00 PM (GMT+7)

Đinh Thị Then tại cơ quan điều tra (Ảnh: CAND).

Liên quan đến vụ người đàn ông bị sát hại trước cửa nhà, ngày 25/10, trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương cho biết đơn vị vừa phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Hải Dương bắt giữ Đinh Thị Then (SN 1989, trú xã Hồng Du, huyện Ninh Giang).

Then được xác định là nghi phạm gây ra cái chết của nạn nhân B.N.Th (SN 1979, trú xã Vĩnh Hoà).

Tại cơ quan công an, bước đầu Then khai nhận rạng sáng 24/10, Then đến nhà anh Th. Tại đây, do mâu thuẫn cá nhân, hai người đã xảy ra cãi vã.

Trong lúc cự cãi, Then dùng một dao nhọn (loại dao gọt hoa quả) mang theo bên người đâm vào ngực anh Th. Bị đâm, anh Th. bỏ chạy được một đoạn, đến khu vực vườn rau trước cửa nhà thì gục xuống và tử vong sau đó. Gây án xong, Then bỏ đi khỏi hiện trường.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Trước đó, vào khoảng 5h sáng cùng ngày, con gái lớn của vợ chồng anh B.N.Th không thấy bố ở nhà nên đã đi tìm. Khi đến khu vực trước nhà, người con gái bàng hoàng phát hiện bố nằm ở khu vực vườn cạnh nhà, trên ngực có vết thương, chảy nhiều máu nên đã hô hoán mọi người tới giúp.

Ông Nguyễn Xuân Thiêm, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hoà cho hay, ở địa phương, anh Th. làm nghề xây dựng, vợ chồng anh có 3 người con gồm 2 gái, 1 trai. Trong quá trình sinh sống, người đàn ông này không có mâu thuẫn, khúc mắc gì với bà con hàng xóm.

Theo một số người dân thông tin tới cơ quan chức năng, trước khi vụ án mạng xảy ra, nhiều người trông thấy một nam thanh niên đi xe máy qua lại khu vực nhà nạn nhân Th.

Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang tiếp tục được đấu tranh, làm rõ.