Bí thư Thành uỷ Hà Nội: Từng bước thận trọng mở lại các hoạt động, không nóng vội

Thứ Năm, ngày 14/10/2021

Theo Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Hà Nội mở lại các hoạt động nhưng không nóng vội, làm từng bước thận trọng để bảo vệ an toàn cho Thủ đô.

Ngày 14/10, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đã chủ trì buổi làm việc giữa Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố với Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội cho biết, TP quyết tâm chủ động thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chỉ đạo của Trung ương về công tác phòng, chống COVID-19 và phục hồi phát triển kinh tế tại Hội nghị lần thứ tư vừa qua và Nghị quyết số 128 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Trong đó, Hà Nội mở lại các hoạt động nhưng không nóng vội, làm từng bước thận trọng để bảo vệ an toàn cho Thủ đô mở ra nhưng phải theo nguyên tắc, có trật tự, vào thành phố vẫn phải đáp ứng các điều kiện an toàn.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng.

Theo ông Dũng, Thành phố sẽ tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ thành phố xuống cơ sở, của người đứng đầu, của các tổ COVID-19 cộng đồng. Tiếp tục nâng cao hơn nữa năng lực của hệ thống y tế, nhất là hệ thống y tế cơ sở, xe cứu thương, xét nghiệm, điều trị. Trước mắt, Thành phố tiếp tục duy trì các cơ sở cách ly tập trung, các cơ sở thu dung, điều trị F0, thậm chí phải tiếp tục rà soát, củng cố để sẵn sàng ứng phó ở mức cao hơn khi xảy ra tình huống xấu.

Nhấn mạnh tầm quan trọng phải đẩy mạnh phục hồi, phát triển mạnh kinh tế, Bí thư Thành uỷ Hà Nội cho biết, lãnh đạo Thành phố đã chỉ đạo các cấp, các ngành nắm chắc thực trạng khó khăn của doanh nghiệp, người dân để hỗ trợ thúc đẩy sản xuất kinh doanh, thiết lập trạng thái thích ứng an toàn, sớm đưa thành phố trở về trạng thái bình thường mới. Ngay tuần tới, Thành phố sẽ tổ chức các hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp với trọng tâm là tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Bí thư Thành ủy cũng nhấn mạnh, Thành phố sẽ tập trung chỉ đạo rà soát tổ chức bộ máy, đơn giản hóa thủ tục hành chính, khắc phục những vấn đề chồng chéo để tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động. Với mục tiêu từng bước đột phá về đơn giản hóa quy trình, thủ tục hành chính, Hà Nội sẽ lấy nhân tố con người để thay đổi, trước hết là tiến hành rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để có điều chỉnh cần thiết.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng khẳng định quyết tâm của Thành phố trong việc thực hiện các dự án mang tính chất đột phá, tạo động lực mới cho Thủ đô và đáp ứng đòi hỏi của người dân như Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4, cải tạo chung cư cũ. Đứng trước những yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, Hà Nội cũng sẽ nghiên cứu để báo cáo, đề xuất điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, có cơ chế khơi thông các nguồn lực để phục vụ phát triển, nhất là nguồn lực chất xám vốn đang là thế mạnh của Thủ đô.

