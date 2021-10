Vì sao Tiến sĩ Việt Nam được chọn vào nhóm điều tra nguồn gốc Covid-19?

Thứ Năm, ngày 14/10/2021 12:10 PM (GMT+7)

Tiến sĩ Nguyễn Việt Hùng, nhà khoa học Việt Nam là 1 trong 26 chuyên gia được chọn vào nhóm cố vấn của WHO để tìm hiểu nguồn gốc mầm bệnh mới.

Nhà khoa học Việt Nam có kinh nghiệm dày dặn

Danh sách 26 chuyên gia trong Nhóm cố vấn về nguồn gốc của mầm bệnh mới (SAGO) vừa được WHO công bố công khai trên trang web của tổ chức để tham vấn rộng rãi.

Các chuyên gia được chọn từ 700 ứng viên, qua một quy trình rà soát, tuyển lựa rất cẩn trọng, đòi hỏi rất nhiều chuyên môn sâu và rộng.

Tiến sĩ Nguyễn Việt Hùng - nhà khoa học Việt Nam là một trong số các nhà khoa học từng tham gia nhiệm vụ tìm hiểu nguồn gốc virus Covid-19 đầu tiên và tiếp tục được chọn vào SAGO.

Tiến sĩ Hùng có bề dày kinh nghiệm 15 năm làm việc tại các nước đang phát triển. Hiện tại, ông Hùng đang là lãnh đạo Chương trình Sức khỏe con người và động vật tại viện nghiên cứu chăn nuôi quốc tế ở Nairobi và là đại diện khu vực Đông Á và Đông Nam Á tại Viện Nghiên cứu Vật nuôi Quốc tế (ILRI).

Tiến sĩ Nguyễn Việt Hùng (ngoài cùng, bên phải) cùng nhóm chuyên gia của WHO tại Vũ Hán, Trung Quốc. Ảnh - Japan Times

Theo thông tin trên trang web của ILRI, Tiến sĩ Hùng đang tập trung nghiên cứu mối liên kết giữa sức khoẻ và nông nghiệp, an toàn thực phẩm, các bệnh lây nhiễm và bệnh do động vật truyền sang người, trong đó, chú trọng đánh giá rủi ro để quản lý an toàn thực phẩm toàn diện.

Ông Hùng còn là lãnh đạo hàng đầu về an toàn thực phẩm trong chương trình nghiên cứu về nông nghiệp, dinh dưỡng và sức khoẻ (A4NH) của Nhóm tư vấn nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế (CGIAR) và là Chủ tịch nhóm làm việc Thống nhất một cách tiếp cận y tế trong phản ứng với Covid-19 thuộc Trung tâm nghiên cứu về Covid-19 của CGIAR.

Sau khi danh sách được công bố, WHO sẽ dành 2 tuần để tham vấn ý kiến cộng đồng, nhận phản hồi về các thành viên được đề xuất tham gia SAGO và xác định phương thức tổ chức cuộc họp đầu tiên của SAGO.

Trước khi gia nhập ILRI, Tiến sĩ Hùng từng là người đồng sáng lập Trung tâm Y tế Cộng đồng và Nghiên cứu Hệ sinh thái (CENPHER) tại Đại học Y tế Cộng đồng của Hà Nội.

Đây chính là nơi nhà khoa học Việt Nam thực hiện rất nhiều công việc nghiên cứu trong khu vực về nông nghiệp, môi trường và sức khoẻ. Ông Hùng có kinh nghiệm dày dặn tại khu vực Đông Nam Á (Việt Nam, Campuchia, Thái Lan, Lào), Tây Phi (Bờ Biển Ngà) và gần đây là Đông Phi.

Tiến sĩ Hùng đã lấy bằng Tiến sĩ về Khoa học Môi trường và Cuộc sống tại Pháp.

"Cơ hội cuối cùng" để tìm hiểu nguồn gốc Covid-19

Chia sẻ về việc lựa chọn nhóm cố vấn lần này, trên trang web của WHO, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết: "Hiểu nguồn gốc của các mầm bệnh mới là điều cần thiết để ngăn ngừa các đợt bùng phát có thể làm xuất hiện dịch bệnh và đại dịch trong tương lai. Công việc này đòi hỏi nhiều chuyên môn.

“Chúng tôi rất hài lòng với tầm cỡ của các chuyên gia từ khắp nơi trên thế giới được lựa chọn cho nhóm cố vấn khoa học", ông Ghebreyesus nói.

Chức năng nhiệm vụ của SAGO sẽ bao gồm tìm hiểu nguồn gốc Covid-19 và xây dựng một khuôn khổ toàn cầu của WHO để xác định và hướng dẫn các nghiên cứu về nguồn gốc của các mầm bệnh mới nổi và tái xuất hiện của khả năng gây dịch và đại dịch....

Theo ông Mike Ryan, người đứng đầu Chương trình Y tế Khẩn cấp của WHO, đây có thể là cơ hội cuối cùng để xác định nguồn gốc của SARS-CoV-2, loại virus đã làm thế giới chao đảo.

Đài ABC dẫn lời ông Chen Xu, Đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc ở Geneva cho rằng kết luận trong báo cáo chung mà Trung Quốc và WHO đưa ra trước đây đã “khá rõ ràng”.

Theo ông Chen, các nhóm chuyên gia quốc tế đã tới Trung Quốc 2 lần. Vậy lần này nhóm chuyên gia nên được cử tới nơi khác.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/vi-sao-tien-si-viet-nam-duoc-chon-vao-nhom-dieu-tra-nguon-goc-covid-...Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/vi-sao-tien-si-viet-nam-duoc-chon-vao-nhom-dieu-tra-nguon-goc-covid-19-d528558.html