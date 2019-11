Bí thư Thái Nguyên: Dứt khoát xử nghiêm thượng úy công an tát người

Thứ Tư, ngày 13/11/2019 16:40 PM (GMT+7)

Liên quan đến vụ Thượng úy Công an tát vào mặt nhân viên bán hàng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trần Quốc Tỏ, cho hay chủ trương của tỉnh là “dứt khoát phải xử lý nghiêm”.

Thượng úy Công an ném xúc xích, tát vào mặt nhân viên bán hàng ở trạm dừng nghỉ cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên khiến dư luận bất bình trong những ngày qua (ảnh cắt từ clip).

Liên quan đến hình ảnh chiến sỹ công an có những hành động gây bức xúc trong dư luận thời gian qua, trong đó có việc thượng úy công an Thái Nguyên ném xúc xích, tát nhân viên bán hàng tại điểm dừng nghỉ cao tốc Thái Nguyên, bên hành lang Quốc hội sáng nay (13/11), Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết sẽ chỉ đạo nhằm chấn chỉnh trong toàn lực lượng.

Về xử lý Thượng úy Nguyễn Xô Việt, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trần Quốc Tỏ đã thông tin tới báo chí bên hàng lang QH sáng nay, chủ trương của tỉnh là “dứt khoát phải xử lý nghiêm”. Theo đó, hiện Thượng úy Nguyễn Xô Việt đã bị tạm đình chỉ công tác trong vòng 1 tháng.

Trước đó, ngày 11/11, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông ném xúc xích vào mặt nữ nhân viên bán hàng, tát vào mặt nam nhân viên của trạm dừng nghỉ Hải Đăng trên đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, khiến dư luận bất bình.

Qua xác minh, người đàn ông trong clip được xác định là Thượng úy Nguyễn Xô Việt, công tác tại Công an thị xã Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên).

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Tiến - Phó trưởng Công an thị xã Phổ Yên - ngay sau khi xảy ra sự việc, Công an thị xã Phổ Yên đã yêu cầu Thượng úy Nguyễn Xô Việt báo cáo, giải trình.

Lãnh đạo Công an tỉnh cũng đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác trong thời hạn 1 tháng đối với Thượng úy Việt để xác minh, xử lý theo quy định. Thượng tá Nguyễn Văn Tiến khẳng định Công an thị xã Phổ Yên sẽ tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm cán bộ có sai phạm.

Hai vụ việc liên quan đến hình ảnh cán bộ Công an đó là nữ Đại úy Công an “đại náo” sân bay và Thượng úy Công an ném xúc xích, tát nhân viên bán hàng liên tiếp xảy ra gần đây đã đặt ra câu hỏi về sự cần thiết phải chấn chỉnh đạo đức công vụ, có biện pháp mang tính răn đe để làm gương.

Nguồn: https://infonet.vn/bi-thu-thai-nguyen-dut-khoat-xu-nghiem-thuong-uy-cong-an-tat-nguoi-post320695...Nguồn: https://infonet.vn/bi-thu-thai-nguyen-dut-khoat-xu-nghiem-thuong-uy-cong-an-tat-nguoi-post320695.info