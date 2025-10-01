Bí thư Bắc Ninh làm Thứ trưởng Quốc phòng

Ngay sau khi Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh bế mạc chiều cùng ngày, ông Gấu trở về Bộ Quốc phòng nhận nhiệm vụ mới. Người kế nhiệm ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh là Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Ông Nguyễn Văn Gấu phát biểu tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh ngày 30/9. Ảnh: Cổng thông tin Bắc Ninh

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu 58 tuổi, quê ở tỉnh Bến Tre cũ (nay là Vĩnh Long), có trình độ Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13.

Trước năm 2019, ông từng giữ các chức vụ Phó chính ủy, Chính ủy Sư đoàn bộ binh 8, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9, Chính ủy Quân khu 9. Tháng 1/2022, ông được bổ nhiệm làm Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và một năm sau thăng quân hàm trung tướng.

Tháng 6/2024, ông làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang. Khi Bắc Giang sáp nhập với Bắc Ninh, Bộ Chính trị chỉ định ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh mới cho đến khi được điều động về Bộ Quốc phòng.

Bộ Quốc phòng hiện do đại tướng Phan Văn Giang làm Bộ trưởng. Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị là đại tướng Trịnh Văn Quyết; Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng là đại tướng Nguyễn Tân Cương. Các Thứ trưởng khác gồm các thượng tướng Võ Minh Lương, Hoàng Xuân Chiến, Lê Huy Vịnh, Vũ Hải Sản, Phạm Hoài Nam, Nguyễn Trường Thắng, Nguyễn Văn Hiền, Nguyễn Quang Ngọc và trung tướng Nguyễn Văn Gấu.