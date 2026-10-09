Bên trong bến xe có hầm ngầm 'độc nhất vô nhị' ở Hà Nội
Chính thức đón khách đúng dịp 10/10, bến xe Yên Sở gây ấn tượng với quy mô hiện đại bậc nhất Hà Nội khi sở hữu tầng hầm ngầm rộng 5.000 m², nhà chờ trung tâm hình tròn và hệ thống vận hành tự động khép kín.
Kịp về đích đúng dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10, bến xe khách Yên Sở (phường Yên Sở, Hà Nội) đã hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để sẵn sàng đón những lượt khách đầu tiên.
Được đầu tư gần 120 tỷ đồng trên diện tích 27.500 m², đây là bến xe liên tỉnh đầu tiên của Hà Nội sở hữu tầng hầm giữ xe quy mô 5.000 m² cùng tòa nhà điều hành hình tròn 3 tầng nổi hiện đại.
Tầng 1 được quy hoạch làm sảnh chờ, quầy bán vé tích hợp không gian trưng bày (showroom).
Điểm nhấn khác biệt lớn nhất của công trình là tầng hầm rộng khoảng 5.000 m² – đưa Yên Sở trở thành bến xe khách đầu tiên tại Hà Nội sở hữu hạ tầng ngầm quy mô lớn. Khu vực này kết nối trực tiếp với mặt đất qua hệ thống thang máy và thang bộ hiện đại, tối ưu hóa việc trông giữ phương tiện và phân luồng di chuyển cho hành khách.
Nằm trên đường Vành đai 3 tại cửa ngõ phía Nam, bến xe Yên Sở đóng vai trò mắt xích giao thông quan trọng kết nối với các tỉnh Bắc Trung Bộ và phía Nam. Cách bến xe Nước Ngầm khoảng 2 km và Giáp Bát 5 km, vị trí này tạo điều kiện thuận lợi để tái cơ cấu luồng tuyến và giảm tải áp lực cho hai đầu mối giao thông trọng điểm lân cận.
Đưa vào khai thác, công trình sẽ đóng vai trò mắt xích trung chuyển trọng điểm ở phía Nam Hà Nội, góp phần tái cơ cấu mạng lưới xe khách liên tỉnh và san sẻ lưu lượng cho các bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm.
Sau hơn một năm thi công, Bến xe Yên Sở đang hoàn thiện những hạng mục cuối, nổi bật với tòa nhà trung tâm hình tròn và tầng hầm rộng 5.000m².
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-08/10/2026 18:43 PM (GMT+7)