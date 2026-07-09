Mưa lớn kéo dài ở Thái Nguyên gây ngập cục bộ, một cháu bé mất tích do bị nước lũ cuốn trôi

Theo thông tin từ UBND xã Phú Đình, sự việc xảy ra vào khoảng 14 giờ cùng ngày tại xóm Đồng Phú. Nạn nhân là một bé trai sinh năm 2014, trú trên địa bàn xóm Đồng Phú.

Thời điểm xảy ra vụ việc, cháu bé ra khu vực ngập nước trên tuyến đường dân sinh để xem tình hình mưa lũ. Trong lúc di chuyển, cháu không may bị trượt chân, rơi xuống dòng nước chảy xiết và bị cuốn trôi.

Mưa lớn kéo dài chiều 9/7 đã khiến nhiều nơi trên địa bàn xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên ngập úng cục bộ. Ảnh: B.T.N

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Phú Đình đã khẩn trương huy động các lực lượng Công an, Quân sự, Dân quân tự vệ cùng đông đảo người dân địa phương triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân. Các phương án rà soát dọc khu vực xảy ra sự cố và những vị trí hạ lưu đang được lực lượng chức năng tích cực thực hiện.

Lực lượng chức năng khẩn trương tìm kiếm cháu bé mất tích. Ảnh: B.TN

Tuy nhiên, việc tìm kiếm gặp không ít khó khăn do mưa vẫn tiếp diễn, nước chảy mạnh và diễn biến thời tiết còn phức tạp.

Trước tình hình mưa lũ, chính quyền địa phương khuyến cáo người dân nâng cao ý thức phòng tránh thiên tai, không đến gần các khu vực ngập sâu, dòng nước chảy xiết hoặc các điểm có nguy cơ mất an toàn. Người dân cũng cần thường xuyên cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo thời tiết từ cơ quan chức năng để chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn cho bản thân và gia đình, hạn chế thấp nhất những sự việc đáng tiếc có thể xảy ra.