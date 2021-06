Bé gái 5 tuổi ủng hộ 100 triệu đồng phòng, chống dịch COVID-19

Thứ Sáu, ngày 18/06/2021 22:03 PM (GMT+7)

Bé Minh Anh cùng gia đình đã quyết định tặng 100 triệu đồng cho quỹ phòng, chống COVID-19 TP.Vinh (Nghệ An).

Ngày 18/6, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 100 triệu đồng vào quỹ phòng, chống dịch COVID-19 do bé gái 5 tuổi Trần Minh Anh sống cùng bố, mẹ ở TP.Hồ Chí Minh vừa về thăm quê ở Nghệ An ủng hộ.

Theo lãnh đạo này, nhân dịp nghỉ hè, cháu Minh Anh cùng gia đình về thăm ông bà nội ngoại ở Nghệ An, sau khi hết thời gian cách ly 14 ngày tại nhà bà ngoại ở thị xã cửa Lò thì khu vực bà nội cháu sống ở phường Hà Huy Tập TP.Vinh bị phong toả nên cháu chưa kịp gặp bà nội.

Cháu Minh Anh cùng gia đình ủng hộ 100 triệu đồng vào quỹ phòng, chống dịch COVID-19 ở Nghệ An

Với mong muốn đóng góp một phần nhỏ bé của mình vào công cuộc phòng, chống dịch COVID-19 cho quê hương, Minh Anh và gia đình đã chủ động tặng toàn bộ số tiền 100 triệu đồng tới quỹ phòng, chống dịch COVID-19. 100 triệu đồng là số tiền tiết kiệm của Minh Anh trong 2 năm qua.

Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Vinh cũng cho hay, gia đình cháu bé Minh Anh cũng mong muốn lan tỏa nhiều hơn nữa về ý thức phòng, chống dịch cũng như các hoạt động để chung tay với thành phố Vinh (Nghệ An) nói riêng và cả nước nói chung để đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

