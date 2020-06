Bắt tạm giam tài xế lái xe "hổ vồ" đè bẹp xe con làm 3 người chết

Thứ Ba, ngày 09/06/2020 14:16 PM (GMT+7)

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã ra quyết định bắt tạm giam nam tài xế xe tải để điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến 3 người thiệt mạng.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc khiến 3 người thiệt mạng.

Liên quan đến vụ xe tải đè chết 3 người ở Thanh Hóa, ngày 9/6, một lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lương Văn Lâm (SN 1985, trú huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá), là tài xế xe tải để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Trước đó, trưa 4/6, xe tải chở đất BKS 36C - 171.15 do tài xế Lương Văn Lâm điều khiển lưu thông trên tuyến đường Nghi Sơn – Sao Vàng. Khi xe tải đến đoạn qua thôn 8 thuộc xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn thì va chạm với ô tô 4 chỗ do tài xế Lê Ngọc Hoàn (SN 1991, ngụ Triệu Sơn, Thanh Hoá) điều khiển, chở theo bà Lê Thị Bình (SN 1948), chị Lê Thị Út Huê (SN 1992, chị Huệ là con gái bà Bình, cùng ngụ huyện Triệu Sơn) và cháu Đ.M.N (SN 2014, con chị Huê).

Cú va chạm khiến xe tải lật, đè lên ô tô 4 chỗ khiến phương tiện này bẹp dúm. 4 người trong ô tô được người dân giải cứu ra ngoài nhưng tài xế Hoàn, bà Bình và chị Huê đã tử vong, cháu M. bị thương được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Theo báo cáo của Cục Đăng kiểm Việt Nam, xe ô tô tải BKS 36C-171.15 kiểm định gần nhất ngày 4/6/2019, có hạn kiểm định đến hết ngày 3/6/2020. Chiếc xe đã quá hạn đăng kiểm 1 ngày khi vụ tai nạn xảy ra.

Nguồn: http://danviet.vn/bat-tam-giam-tai-xe-lai-xe-ho-vo-de-bep-xe-con-lam-3-nguoi-chet-50202096141623...Nguồn: http://danviet.vn/bat-tam-giam-tai-xe-lai-xe-ho-vo-de-bep-xe-con-lam-3-nguoi-chet-5020209614162395.htm