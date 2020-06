Bắt giam tài xế xe hổ vồ lật đè chết 3 người trong xe ôtô 4 chỗ

Thứ Sáu, ngày 19/06/2020 11:01 AM (GMT+7)

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, bắt giam tài xế điều khiển xe "hổ vồ" lật đè chết 3 người trong xe ôtô 4 chỗ xảy ra trên tuyến đường Nghi Sơn - Sao Vàng hôm 4-6.

Sáng ngày 19-6, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam đối với tài xế xe tải BKS 36C-171.15 Lương Văn Lâm (SN 1985, ngụ xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xe "hổ vồ" lật, đè chết 3 người trong xe ôtô 4 chỗ

Tài xế Lương Văn Lâm là người điều khiến chiếc xe tải gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong tại chỗ trên tuyến đường Nghi Sơn - Sao Vàng đoạn qua địa bàn xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào khoảng 11 giờ ngày 4-6 trên tuyến đường Nghi Sơn - Sao Vàng, đoạn qua thôn 8, xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông thảm khốc, chiếc xe tải chở đất bị lật, đè chết 3 người trong xe ôtô 4 chỗ.

Vào thời điểm trên, chiếc ôtô tải Howo (thường gọi là xe "hổ vồ") mang BKS 36C-171.15 lưu thông hướng huyện Triệu Sơn đi huyện Nông Cống (Thanh Hóa), khi tới ngã tư Vân Sơn bất ngờ va chạm với ôtô 4 chỗ (lúc này trên xe có 4 người) mang BKS 36A-468.94 lưu thông từ đường liên huyện cắt qua đường.

Do phóng nhanh, xe "hổ vồ" không làm chủ được tốc độ, đã tông rồi lật ngang đè lên chiếc ôtô 4 chỗ khiến chiếc xe bẹp dúm, 4 người trong xe không kịp thoát ra ngoài.

Hậu quả, 3 người tử vong được xác định gồm: Lê Ngọc H. (chủ xe, SN 1991; ngụ xóm 2, xã Xuân Thọ, huyện Triệu Sơn); bà Lê Thị B. (SN 1948; ngụ thôn 6, xã Vân Sơn, Triệu Sơn); chị Lê Thị Út H. (SN 1992, con bà B.).

Một người bị thương nặng là cháu Đỗ Minh Nh. (SN 2014, con chị H.). Hiện cháu Đỗ Minh Nh. đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

