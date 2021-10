Bắt Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty môi trường đô thị Tuyên Quang

Thứ Năm, ngày 14/10/2021 19:15 PM (GMT+7)

Cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố đối với 8 bị can liên quan đến vụ án Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bị can Nguyễn Xuân Tài - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty môi trường đô thị Tuyên Quang.

Ngày 14/10, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Công ty môi trường đô thị Tuyên Quang, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 8 đối tượng có liên quan.

Cụ thể, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Xuân Tài (SN 1961) - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty môi trường Tuyên Quang về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Phạm Quang Vinh (SN 1960) - Giám đốc Công ty TNHH xây dựng Vinh Phú cùng về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ngoài Tài và Vinh, cơ quan công an cũng ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Thắng (SN 1979) - nguyên Phó giám đốc Công ty môi trường Tuyên Quang.

Các bị can khác bị khởi tố tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú gồm Nguyễn Ngọc Anh (SN 1983) - Trưởng phòng Kế hoạch, thành viên Ban quản lý dự án Công ty môi trường đô thị Tuyên Quang; Nguyễn Thế Diện, (SN 1985) - công nhân đội Xây dựng Công ty môi trường đô thị Tuyên Quang; Lê Thị Thu, (SN 1981) - kế toán Công ty TNHH xây dựng Vinh Phú; Lê Xuân Trường (SN 1939) - Giám đốc Công ty TNHH một thành viên tư vấn thiết kế Tân Long.

Cũng trong vụ án này, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Đức Ái (SN 1964) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Hiện Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

