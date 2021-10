Quảng Nam: Báo cáo Bộ Công an việc trao tiền của ca sĩ Thủy Tiên

Thứ Tư, ngày 13/10/2021 16:22 PM (GMT+7)

3 địa phương ở tỉnh Quảng Nam đều báo cáo với Bộ Công an rằng việc trao tiền của ca sĩ Thủy Tiên ở địa phương diễn ra minh bạch, không có dấu hiệu khuất tất.

Ngày 13-10, Bà Nguyễn Thị Minh Thư - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam - cho biết cách đây 2 ngày, bà đã ký báo cáo gửi Bộ Công an liên quan đến việc trao tiền từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên trên địa bàn huyện.

Theo bà Thư, trong báo cáo gửi Bộ Công an, Ủy ban MTTQ huyện Bắc Trà My khẳng định vào thời điểm cuối tháng 11-2020, vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên có về địa phương trao quà cho người dân. Có 350 hộ dân trên địa bàn huyện được nhận tổng cộng 3,5 tỉ đồng (10 triệu đồng/hộ).

Ca sĩ Thủy Tiên trao tiền cho người dân huyện Bắc Trà My cuối năm 2020

"Việc trao tiền của ca sĩ Thủy Tiên có sự chứng kiến của lãnh đạo huyện Bắc Trà My. Bản thân tôi là người ký giấy xác nhận cho ca sĩ Thủy Tiên sau khi kết thúc việc trao quà cho người dân. Lãnh đạo UBND huyện Bắc Trà My cũng trao bảng ghi nhận, cảm ơn tấm lòng của ca sĩ Thủy Tiên và các nhà hảo tâm. Số tiền 3,5 tỉ đồng đối với huyện miền núi như Bắc Trà My không phải là nhỏ nên lãnh đạo huyện đã cảm ơn, tặng bảng ghi nhận kịp thời, có chụp ảnh lưu niệm" – bà Thư cho biết.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Bắc Trà My cho biết trong báo cáo gửi Bộ Công an, đơn vị cũng gửi kèm danh sách 350 hộ dân được nhận tiền để cơ quan điều tra có thể về địa phương xác minh trực tiếp khi cần. "Danh sách này dưới thôn, xã xét chọn rồi gửi cho huyện bằng địa chỉ mail, huyện tổng hợp lại theo thứ tự đủ 350 hộ. Danh sách đã gửi lại cho các xã, thị trấn cùng lãnh đạo UBND huyện và chúng tôi vẫn còn lưu giữ. Việc trao tiền của ca sĩ Thủy Tiên tại huyện Bắc Trà My là hoàn toàn minh bạch" - bà Thư khẳng định.

Lãnh đạo huyện Bắc Trà My trao thư cảm ơn, chụp hình lưu niệm với vợ chồng Thủy Tiên

Trong chiều 13-10, ông Lê Hoàng Linh, Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam, cho biết ông đang trên đường đi công tác về. Khi về đến UBND huyện, ông sẽ kiểm tra lại và ký báo cáo gửi cho Bộ Công an trong chiều cùng ngày.

Theo ông Linh, cuối năm 2020, bản thân ông là người chủ động liên hệ với phía ca sĩ Thủy Tiên để đặt vấn đề hỗ trợ cho người dân trên địa bàn huyện vì người dân bị ảnh hưởng rất nặng nề do thiên tai gây ra. Sau khi xác minh thông tin, ca sĩ Thủy Tiên quyết định trích 3,75 tỉ đồng do các nhà hảo tâm đóng góp để hỗ trợ cho 150 hộ dân đặc biệt khó khăn tại huyện Tây Giang (mỗi hộ 25 triệu đồng).

3 địa phương ở tỉnh Quảng Nam khẳng định việc trao tiền của vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên là minh bạch

Cuối tháng 11-2020, vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên đã về địa phương trao đầy đủ số tiền đến tay người dân. "Việc trao tiền của ca sĩ Thủy Tiên tại địa phương được thực hiện đầy đủ các quy trình, đảm bảo về mặt thủ tục pháp lý. Khi tổ chức cấp phát có đầy đủ lãnh đạo địa phương và người dân. Bản thân tôi là người trực tiếp ký xác nhận ca sĩ Thủy Tiên đã trao đủ số tiền cho 150 hộ dân. Việc trao tiền không có gì khuất tất, bà con nhận tiền hết sức phấn khởi vì đó là một số tiền rất lớn đối với họ" – ông Linh nói.

Ông Mai Xuân Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, cũng đang hoàn thiện báo cáo và sẽ gửi cho Bộ Công an vào ngày mai (14-10). Theo ông Xuân Anh, tại huyện Đại Lộc ca sĩ Thủy Tiên trao cho 1.986 hộ với tổng số tiền 5,498 tỉ đồng. "Việc trao tiền của ca sĩ Thủy Tiên tại Đại Lộc không có gì khuất tất cả. Thời điểm đó chúng tôi trực tiếp tham gia trao tiền và có đóng dấu xác nhận. Chúng tôi sẽ gửi giấy xác nhận đang lưu giữ kèm theo báo cáo cho Bộ Công an" – ông Xuân Anh thông tin.

Trước đó, ca sĩ Thủy Tiên đăng trên trang Facebook cá nhân về sao kê, xác nhận của các địa phương nơi cô trao tiền hỗ trợ. Trong đó, Quảng Nam có 3 địa phương gồm huyện Đại Lộc 5,498 tỉ đồng, huyện Tây Giang 3,7 tỉ đồng và huyện Bắc Trà My 3,5 tỉ đồng.

Ca sĩ Thủy Tiên đã ủng hộ số tiền bao nhiêu trong đợt về Hà Tĩnh cứu trợ? Theo thông tin từ lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh, sau quá trình rà soát, báo cáo và bản xác nhận của các huyện, xã trong đợt lũ năm 2020 vừa qua, đoàn thiện nguyện của ca sĩ Thủy Tiên đã ủng hộ hơn 40 tỉ đồng. Trưa nay (13-10), lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh cho biết tỉnh này vừa hoàn thành báo cáo gửi Bộ Công an về việc đề nghị phối hợp cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên tại địa bàn. Theo lãnh đạo này thì qua rà soát, trong đợt lũ năm 2020, đoàn thiện nguyện của ca sĩ Thủy Tiên đã về địa bàn Hà Tĩnh trao hơn 40 tỉ đồng, trong đó hơn 20 tỉ trao trực tiếp tới người dân và 20 tỉ ủng hộ xây 10 nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh lũ. Ca sĩ Thủy Tiên trao quà cho người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ tại thành phố Hà Tĩnh (Ảnh Cổng thông tin thành phố Hà Tĩnh). "Trên cơ sở có văn bản đề nghị phối hợp từ Bộ Công an, căn cứ rà soát, báo cáo và bản xác nhận từ các xã, huyện thì đoàn thiện nguyện của ca sĩ Thủy Tiên đã trao trực tiếp tới 2.066 hộ dân người dân tại các huyện, thị xã gồm: Thị xã Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Thạch Hà và thành phố Hà Tĩnh với số tiền 20.295.500.000 đồng, cùng với đó là 20 tỉ đồng xây nhà văn hóa cộng đồng. Theo đó, trung bình mỗi hộ được nhận 10 triệu đồng, tuy nhiên sẽ có những hộ chỉ nhận được khoảng 3 đến 5 triệu đồng, nhưng cũng có những hộ đã nhận được trên 200 triệu đồng. Ngoài ra, trong quá trình đi trao quà, có những hộ dân không nằm trong danh sách mà các xã, huyện đã lập trước đó nhưng đoàn thiện nguyện của ca sĩ Thủy Tiên thấy thương thì họ cũng nhận được quà từ đoàn. Cho nên vấn đề tổng hợp những phần quà phát sinh này rất khó", vị lãnh đạo này cho hay. Ngoài ra, đoàn thiện nguyện của ca sĩ Thủy Tiên về Hà Tĩnh trao quà theo phương án xuống trực tiếp người dân để trao. "Tuy nhiên, quá trình về trao quà, các đoàn thể, xã, huyện cũng đã tiến hành phối hợp, hỗ trợ như lập danh sách các hộ dân bị ảnh hưởng, tìm địa điểm trao quà, hỗ trợ đoàn di chuyển, đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt có chứng kiến trong quá trình trao", vị này nói. Hà Tĩnh là một trong những địa phương thường xuyên phải gánh chịu rất nhiều thiên tai bão, lũ. Trong đợt lũ vừa qua, Hà Tĩnh cảm ơn và ghi nhận những tình cảm của những đoàn thiện nguyện đã về Hà Tĩnh hỗ trợ, trong đó có đoàn thiện nguyện của vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên. "Có thể nói, họ đã hỗ trợ rất kịp thời, giúp người dân vượt qua khó khăn trước mắt và khắc phục hậu quả lũ lụt. Người dân Hà Tĩnh luôn ghi nhớ tình cảm đó và không có ý kiến gì xung quanh hoạt động thiện nguyện vừa qua", vị lãnh đạo này cho biết thêm. Uy Khang

