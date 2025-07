Bão Wipha đổ bộ Hưng Yên - Ninh Bình

Bão đang trên vùng biển ven bờ Hải Phòng - Ninh Bình

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 7h, bão trên vùng biển ven bờ Hải Phòng - Ninh Bình, sức gió mạnh nhất 88 km/h, cấp 9, giật cấp 12 và đang theo hướng tây tây nam với tốc độ 15 km/h.

Dự báo trong vài giờ tới bão sẽ đi vào đất liền Hưng Yên - Ninh Bình sau đó đi tiếp sang địa phận Thanh Hóa rồi suy yếu dần ở khu vực biên giới Việt - Lào.

Dự báo đường đi và vùng ảnh hưởng của bão lúc 8h. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai

Do ảnh hưởng của cơn bão, đặc khu Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 10, giật cấp 12; đặc khu Cô Tô cấp 8, giật cấp 11; Cát Bà (đặc khu Cát Hải) cấp 6, giật cấp 8; Cửa Ông cấp 9, giật cấp 12; Bãi Cháy cấp 8, giật cấp 9; Quảng Hà cấp 8; Tiên Yên cấp 7, giật cấp 9; trạm Thái Bình cấp 7, giật cấp 8; Móng Cái cấp 6, giật cấp 9; Phủ Liễn cấp 6, giật cấp 8.

Ở đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Thanh Hoá, Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150 mm, có nơi trên 200 mm.