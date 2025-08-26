Bão số 5 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, Thanh Hóa, Quảng Trị có mưa rất to

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng sớm 26-8, bão số 5 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Trung Lào.

Theo đó, lúc 4 giờ ngày 26-8, tâm bão ở 18,9°N – 104,5°E (Trung Lào). Sức gió mạnh nhất cấp 7 (50–61 km/giờ), giật cấp 9, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc 15–20 km/giờ.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, nhiều trạm ven biển Nghệ An – Hà Tĩnh ghi nhận gió mạnh cấp 8–10, giật 12–15; nước dâng tại Hòn Ngư 1,66m, Sầm Sơn 1,01m.

Ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Quảng Trị đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trên 600 mm.

Vị trí và hướng di chuyển áp thấp nhiệt đới lúc 4 giờ sáng 26-8. Ảnh: NCHMF

Dự báo, 16 giờ chiều nay, vị trí áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,3°N – 102,1°E (Trung Lào), suy yếu thành vùng áp thấp < cấp 6.

Trong sáng nay (26-8), vùng biển ở vịnh Bắc Bộ (Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn, Hòn Ngư) có gió cấp 6–7, giật 8, sóng 2–5 m, biển động mạnh.

Trên đất liền, các khu vực Thanh Hóa – Nghệ An, ven biển Ninh Bình có gió cấp 6–7, giật 9.

Từ sáng sớm 26-8 đến hết ngày 26-8, khu vực Trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Lào Cai, Sơn La, Thanh Hóa – Hà Tĩnh có mưa to với lượng mưa phổ biến 50–100 mm, có nơi >200 mm, nguy cơ mưa lớn cường suất >100 mm/3 giờ.

Hà Nội sẽ có mưa to kèm dông, TP.HCM có mưa rào, dông chiều tối.

Từ sáng sớm 26 đến 27-8, khu vực Thượng và Trung Lào có mưa to với lượng mưa phổ biến 100–250 mm, cục bộ >500 mm.

Theo báo cáo nhanh đến 19 giờ tối 25-8 của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, bão số 5 làm một người chết tại Hà Tĩnh do bị ngã khi sửa chữa nhà, tám người ở Hà Tĩnh và Quảng Trị bị thương.

Bão cũng làm 621 nhà tốc mái, 144 nhà ngập tại Hà Tĩnh. Ngoài ra, 22 cột điện ở Hà Tĩnh bị gãy đổ. 60/69 xã ở Hà Tĩnh bị mất điện.