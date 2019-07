Bão số 2 giật cấp 11 tăng tốc vào đất liền, có khả năng mạnh lên

Thứ Tư, ngày 03/07/2019 18:06 PM (GMT+7)

Bão số 2 mỗi giờ đi được 10-15km và còn có khả năng mạnh lên đang hướng vào các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa.

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của bão số 2 – Mun. Ảnh Trung tâm Dự báo KTTVQG.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 16 giờ chiều nay (3/7), bão số 2 – Mun đang cách huyện đảo Bạch Long Vĩ khoảng 100km về phía Nam, cách đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa khoảng 210km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 120km tính từ tâm bão.

Trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và còn có khả năng mạnh lên.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão số 2 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa với sức gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 16 giờ ngày 4/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên đất liền các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ.

Ở khu vực Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Cát Hải, Vân Đồn) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 11. Biển động rất mạnh.

Trên đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa tối nay (3/7) có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; từ đêm nay đến sáng mai (04/7) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 7-8, giật cấp 10.

Trong đêm nay ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Đà Nẵng còn có mưa vừa, mưa to (lượng mưa 20-50mm/12 giờ, có nơi trên 60mm/12 giờ). Từ ngày mai mưa giảm nhanh.

Từ nay cho đến chiều mai (4/7), ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 100-150mm/24 giờ, có nơi trên 150mm/24 giờ); các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rất to (lượng mưa phổ biến 150-200mm/24 giờ, có nơi trên 250mm/24 giờ). Từ đêm mai mưa giảm ở Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình.

Từ đêm nay đến sáng 5/7, ở các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Đông Bắc có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 100-150mm/24 giờ, có nơi trên 150mm/24 giờ); vùng núi Bắc Bộ có mưa to (lượng mưa phổ biến 50-100mm/ 24 giờ, có nơi trên 150mm/24 giờ).

Khu vực Hà Nội từ đêm nay có mưa, gần sáng và và ngày mai (4/7) có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Sẵn sàng ứng phó khi bão đổ bộ

Tại Quảng Ninh: Để chủ động ứng phó với cơn bão số 2, tỉnh đã tạm dừng cấp phép đối với tàu du lịch và tàu ra các tuyến đảo từ 11h sáng nay (3/7); riêng tàu ra đảo Cô Tô đã tạm dừng cấp phép từ 6h sáng 3/7. Dự kiến, tới 19 giờ ngày 3/7, Quảng Ninh sẽ hoàn thành di dời dân khu vực lồng bè vào nơi an toàn; triển khai phương án chống ngập úng đô thị.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã bắn 36 quả pháo hiệu để kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển vào bờ tránh bão.

Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh kêu gọi tàu, thuyền vào nơi tránh trú an toàn. Ảnh Báo Quảng Ninh.

Theo kế hoạch, lực lượng do Bộ CHQS tỉnh đảm nhiệm, hiệp đồng là 2.360 người; 73 ô tô các loại; 11 tàu, xuồng; 6 xe lội nước sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh. Cùng với đó, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo đội thường trực cứu hộ, cứu nạn trên Vịnh Hạ Long nắm chắc tình hình trên biển, sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó kịp thời khi có tình huống xảy ra.

Xe lội nước của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh sẵn sáng làm nhiệm vụ khi có yêu cầu. Ảnh Báo Quảng Ninh.

Tại Hải Phòng: Ban Chỉ huy PCTT và TKCN thành phố tiến hành họp khẩn bàn biện pháp ứng phó với bão số 2. Trước mắt, Hải Phòng đã đình chỉ hoạt động các tuyến vận tải hành khách, đường thủy nội địa và các hoạt động vui chơi giải trí trên các khu vực biển, đảo và ven sông từ 12 giờ trưa nay (3/7); đình chỉ hoạt động của tuyến phà Gót – Phù Long từ 15 giờ chiều nay.

Lực lượng chức năng đã thông báo cho hơn 2.300 phương tiện, 400 tàu bè, 300 chòi canh và hàng nghìn lao động để chủ động phòng tránh, kiên quyết ngăn chặn, không để các phương tiện đường thủy hoạt động trong thời gian có bão.

Các tàu thuyền neo đậu tại âu cảng Bạch Long Vĩ. Ảnh Báo Hải Phòng.

Tại Thái Bình: Ban Chỉ huy PCTT và TKCN ra lệnh cấm biển trước 8 giờ sáng nay (3/7), đồng thời chỉ đạo các xã, phường, các phòng, đơn vị thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình, diễn biến của bão; tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức với cấp độ cao trên hệ thống đài truyền thanh từ thành phố đến phường xã, thôn tổ dân phố kết hợp với tuyên truyền lưu động.

Khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống bão theo phương châm "4 tại chỗ", đảm bảo an toàn những điểm đê kè xung yếu; lên phương án tiêu úng cho diện tích lúa mới cấy; tổ chức chằng chống, bảo vệ an toàn các công trình đang thi công; bảo vệ sản xuất trong và ngoài các khu, cụm công nghiệp, hoàn thành trước 16h ngày 3/7.

Tại Nam Định: Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đã ra công điện yêu cầu cấm biển từ 12h trưa 3/7; kêu gọi các phương tiện đang hoạt động trên biển, cơ sở nuôi trồng thủy sản vào nơi tránh trú an toàn trước 15h chiều nay (3/7); cấm các hoạt động vui chơi trên biển, tắm biển từ 16h chiều nay.

Thái Bình đã kêu gọi các tàu, thuyền hoạt động trên biển về nơi tránh trú an toàn. Ảnh Báo Thái Bình.