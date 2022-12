Băng giá xuất hiện trong đợt rét sâu nhất từ đầu mùa đông ở miền Bắc

Băng giá phủ một lớp trắng mỏng lên cảnh vật trên đỉnh Fansipan tạo cảnh quan khác lạ

Theo nhân viên cáp treo làm việc trên đỉnh Fansipan (Lào Cai), sáng nay (17/12), ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa, nhiệt độ trên đỉnh Fansipan giảm xuống khoảng -1 đến -2 độ C.

Nhiệt độ giảm sâu khiến lớp sương buổi sáng trên các bề mặt ngưng đọng tạo thành một lớp băng mỏng. Băng giá bao phủ lên cỏ cây, cảnh vật khiến mọi thứ trở lên lung linh hơn.

Những giọt sương sớm ngưng đọng khi nhiệt độ xuống âm độ C

Lớp sương mỏng tan dần khi nắng lên

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết thêm, hôm nay (17/12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ.

Dự báo, trong đêm nay và ngày mai (18/12), không khí lạnh dồn sâu hơn, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, rét hại; khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi trời rét.

Dự báo những ngày tới khi không khí lạnh dồn xuống, băng giá, sương muối sẽ xuất hiện dày hơn tại những vùng núi cao

Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng, ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 8-11 độ C; khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 3-7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C, nguy cơ xảy ra băng giá, sương muối; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến 13-16 độ C; khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi phổ biến 16-18 độ C.

