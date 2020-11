Bàn giao hành khách la hét có bom trên máy bay cho đại sứ quán

Thứ Sáu, ngày 13/11/2020 20:53 PM (GMT+7)

Cảng vụ hàng không miền Bắc hôm nay 13-11 đã bàn giao hành khách người nước ngoài la hét "có bom" trên máy bay cho Đại sứ quán và người nhà để đưa đến bệnh viện tâm thần thực hiện kiểm tra.

Chiều 13-11, liên quan đến vụ hành khách la hét có bom trên máy bay khiến chuyến bay BL6011 từ Hà Nội đi TP HCM của Pacific Airlines phải tạm ngừng cất cánh để thực hiện quy trình kiểm tra an ninh an toàn, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Trần Hoài Phương, Giám đốc Cảng vụ hàng không miền Bắc, cho biết hành khách này có biểu hiện tâm lý không bình thường.

Theo ông Phương, hành khách là một người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam, có thể nói được tiếng Việt. Sau khi la hét có bom trên máy bay, người này đã được yêu cầu làm việc với cơ quan chức năng tại cảng vụ. Trong quá trình làm việc, hành khách này có những biểu hiện thần kinh bất thường. Anh này cho biết có người bạn gọi điện cho mình và nói có bom trên máy bay

Cơ quan công an đã kiểm tra số điện thoại của người bạn, là một người sinh sống ở TP HCM. Người bạn này cho biết hành khách này thời gian gần đây có biểu hiện thần kinh không bình thường, có thể do gặp nhiều việc căng thẳng.

Ngay trong ngày xảy ra sự việc 12-11, Cảng vụ hàng không miền Bắc đã mời đại diện Đại sứ quán nước của hành khách nói trên lên làm việc. Hôm nay 13-11, Đại sứ quán đã cử đại diện lên làm việc, thực hiện công tác bảo hộ công dân.

Cảng vụ đã bàn giao hành khách nói trên cho Đại sứ quán và người nhà để đưa đến bệnh viện tâm thần thực hiện kiểm tra.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, ngày 12-11, tại sân bay Nội Bài, chuyến bay BL6011 từ Hà Nội đi TP HCM của Hãng hàng không Pacific Airlines đã phải tạm ngừng cất cánh để thực hiện quy trình kiểm tra an ninh an toàn, do một nam hành khách có biểu hiện tâm lý bất thường trên chuyến bay.

Sự việc xảy ra trên chuyến bay BL6011 (số hiệu liên danh VN6011) dự định cất cánh lúc 11 giờ 25 phút. Sau khi tất cả hành khách lên máy bay, tổ bay chuẩn bị đóng cửa để khởi hành thì một nam hành khách có biểu hiện tâm lý bất thường, liên tục la hét và nói có bom. Nam hành khách là người nước ngoài, có thể nói được tiếng Việt.

Ngay sau đó, phi hành đoàn đã tạm ngừng chuyến bay và phối hợp với lực lượng chức năng tại sân bay xử lý sự việc.

Nam hành khách sau đó được lực lượng chức năng đưa vào nhà ga để tiến hành thẩm vấn, xử lý. Đồng thời, tất cả hành khách cũng được đưa trở lại nhà ga để tiến hành kiểm tra an toàn, an ninh đối với hành lý, hành khách và tàu bay theo quy định. Trong thời gian chờ xử lý sự việc, Pacific Airlines đã điều một máy bay khác và tổ bay dự phòng để đưa hành khách từ Hà Nội đi TP HCM, giờ khởi hành mới của chuyến bay BL6011/VN6011 là 17 giờ phút, chậm 5 giờ 35 phút so với thời gian dự kiến ban đầu.

