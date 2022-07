Ban Giám đốc Công an TP HCM chỉ đạo nóng về cấp căn cước công dân

Ban Giám đốc Công an TP HCM đã chỉ đạo nhiều nội dung liên quan đến việc cấp căn cước công dân gắn chip, tạo điều kiện thuận lợi, tốt nhất cho người dân.

Ngày 2-7, Ban Giám đốc Công an TP HCM cho biết đã chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiêm túc rà soát và xác định nguyên nhân dẫn đến các bất cập trong việc cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chip cho người dân.

Theo Công an TP HCM, đến thời điểm hiện tại, Công an TP HCM đã thu nhận hơn 5,6 triệu hồ sơ cấp CCCD gắn chip; trong đó có hơn 5,3 triệu hồ sơ đã được đơn vị truyền dữ liệu về Bộ Công an, đạt tỉ lệ hơn 94%.

Công an TP HCM đã cấp trả hơn 4,5 triệu thẻ CCCD gắn chip đến người dân, đạt tỉ lệ 99% trên tổng số thẻ CCCD gắn chip mà Bộ Công an gửi về địa phương.

Công an TP HCM đã triển khai nhiều biện pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để công dân tham gia thực hiện thủ tục cấp, đổi CCCD gắn chip.

Công an TP HCM đến tận trường học để cấp căn cước công dân cho học sinh lớp 9 và lớp 12

Cụ thể: tổ chức làm việc ngoài giờ hành chính, kể cả ngày nghỉ và ngày lễ; tổ chức cấp CCCD gắn chip lưu động, đến tận nhà, tận nơi làm việc và học tập của công dân; tổ chức xe đưa, đón và phục vụ thức ăn, nước uống đến người dân khi tham gia làm CCCD gắn chip...

Bên cạnh đó, Ban Giám đốc Công an TP HCM, ban chỉ huy các địa phương thường xuyên quán triệt cán bộ - chiến sĩ khi làm nhiệm vụ phải có thái độ ứng xử đúng mực, nhiệt tình hướng dẫn và hết lòng phục vụ người dân.

Tuy nhiên, gần đây, Công an TP HCM nhận được phản ánh từ người dân về một số bất cập liên quan đến việc làm thẻ CCCD gắn chip.

Có nhiều trường hợp người dân đã lấy số nhưng phải chờ đến 2 - 3 ngày mới được tham gia thực hiện thủ tục. Hoặc có trường hợp, người dân đã thực hiện xong các thủ tục nhưng sau một khoảng thời gian vẫn không nhận được .

Trước thực trạng này, Ban Giám đốc Công an TP HCM đã chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiêm túc rà soát và xác định nguyên nhân dẫn đến các bất cập trên.

Qua đó xác định nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ điều kiện khách quan, như: một số địa bàn đông dân cư như TP Thủ Đức, quận Bình Tân, huyện Bình Chánh... người dân có nhu cầu làm CCCD gắn chip và các loại giấy tờ khác rất lớn. Trong khi đó, số lượng máy móc, thiết bị phục vụ công tác cấp CCCD gắn chip mà Công an TP HCM được trang cấp chưa đáp ứng nhu cầu thực tế dẫn đến quá tải cục bộ ở các địa phương này.

Liên quan đến vấn đề người dân đã thực hiện hoàn tất các thủ tục từ rất lâu nhưng vẫn chưa nhận được CCCD gắn chip, Công an TP HCM xác định nguyên nhân do có sự sai lệch giữa các trường thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư so với thông tin người dân tự kê khai.

Do đó, cơ quan chức năng không thể in được CCCD gắn chip để cấp trả đến người dân. Đối với những bất cập này, Công an TP HCM đang huy động tối đa lực lượng và phương tiện thực hiện công tác cấp CCCD gắn chip cho công dân đủ điều kiện theo quy định hiện đang sinh sống, làm việc, học tập trên địa bàn thành phố.

