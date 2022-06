“Dịch vụ” làm căn cước công dân ở Gò Vấp: Chi tiền là vào thẳng phòng nhập liệu

Công an Gò Vấp bố trí thêm điểm làm CCCD, làm việc đến 22 giờ Tạm đình chỉ công tác Đại úy Lê Ngọc Minh để làm rõ việc “làm nhanh CCCD”. Liên quan bài điều tra ““Dịch vụ” làm CCCD ở Gò Vấp”, ngày 28-6, một lãnh đạo Công an quận Gò Vấp cho biết: Công an quận vừa gia hạn thời gian tạm đình chỉ công tác với Đại úy Lê Ngọc Minh (36 tuổi, cán bộ Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội) thêm một tháng để xem xét, xử lý kỷ luật. Trước đó, ngày 5-5, sau khi Pháp Luật TP.HCM phản ánh, Thanh tra Công an TP.HCM phối hợp với Công an quận Gò Vấp đưa người giao CCCD về trụ sở công an làm rõ việc làm CCCD trong vòng bốn ngày để nhận 3,5 triệu đồng có liên quan đến Đại úy Minh. Và ngay ngày hôm sau (6-5), Công an quận Gò Vấp đã có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Đại úy Minh. Theo một lãnh đạo Công an quận Gò Vấp, thời gian qua lãnh đạo công an quận luôn đôn đốc, động viên và huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ của đơn vị tập trung vào việc cấp CCCD cho người dân. Nhiều cán bộ, chiến sĩ đã không quản ngày đêm, dốc hết tâm sức làm việc để sớm hoàn thành nhiệm vụ chính trị quan trọng này, nhằm hoàn thành đúng tiến độ của Bộ Công an và cấp trên giao. Quận thực hiện nhiều giải pháp, phù hợp với từng thời điểm và từng địa bàn. “Thời điểm cao điểm năm 2021, quận tổ chức 17 điểm thu nhận hồ sơ CCCD làm việc liên tục từ 6 giờ đến 23 giờ hằng ngày, kể cả ngày lễ, thứ Bảy, Chủ nhật” - lãnh đạo Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an quận Gò Vấp nói. Công an quận cũng sử dụng ô tô lưu động để thu nhận hồ sơ CCCD tại những khu vực đông dân cư, bệnh viện, đến tận nhà đối với những trường hợp đau ốm không thể đến trụ sở làm CCCD… Có lúc quận huy động hơn 250 cán bộ, chiến sĩ để phục vụ người dân làm CCCD. Đến nay, quận đã thu nhận gần 378.000 hồ sơ CCCD; hoàn thiện, nhận 274.892 CCCD. Việc trả CCCD cho công dân thực hiện khẩn trương, kịp thời theo địa bàn từng phường. Cảnh sát khu vực đến tận nhà giao CCCD, giảm thiểu thời gian đi lại của người dân. Sau đợt cao điểm thu nhận hồ sơ CCCD, hiện nay Công an quận Gò Vấp đang bố trí hai điểm thu nhận hồ sơ CCCD tại công an quận và Công an phường 17, tổ chức tiếp dân từ 7 giờ đến 22 giờ hằng ngày, kể cả ngày lễ, thứ Bảy, Chủ nhật và thực hiện cấp số thứ tự cho công dân. Với người dân làm CCCD có số thứ tự giải quyết trong ngày sẽ được giải quyết linh hoạt để tránh người dân tập trung đông tại trụ sở tiếp dân, đồng thời tạo điều kiện cho công dân bố trí, sắp xếp thời gian phù hợp với công việc cá nhân để đi làm CCCD, hạn chế gây phiền hà cho người dân đi lại nhiều lần. Đối với người dân không kịp làm trong ngày, công an quận chủ động phát số thứ tự theo lộ trình từng ngày tiếp theo. Ngoài ra, có những trường hợp không có số thứ tự hẹn giải quyết trong ngày nhưng lượng người dân tại trạm cấp CCCD vắng thì vẫn tiếp nhận hồ sơ và giải quyết bình thường. Theo Công an quận Gò Vấp, hiện nay nhu cầu cấp CCCD của công dân ngày càng tăng, mỗi ngày công an quận tiếp nhận, giải quyết từ 200 đến 230 hồ sơ CCCD nhưng vẫn chưa hết nhu cầu. Do đó, công an quận đang tiếp tục bố trí thêm từ hai đến bốn điểm thu nhận hồ sơ CCCD tại các phường để phục vụ kịp thời cho người dân. Theo một lãnh đạo Công an quận Gò Vấp, trường hợp của Đại úy Minh là cá biệt, có dấu hiệu móc nối với người bên ngoài để làm điều không đúng. “Bên cạnh việc tạm đình chỉ để làm rõ và xử lý nghiêm khắc hành vi vi phạm của Đại úy Minh, công an cũng làm rõ những người liên quan để xử lý” - vị lãnh đạo công an quận nói.