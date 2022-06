"Dịch vụ" làm CCCD ở Gò Vấp: Tất cả đều quy về cán bộ công an tên Minh

Thứ Năm, ngày 30/06/2022 08:00 AM (GMT+7) Chia sẻ

Trong các lần chúng tôi làm CCCD “dịch vụ” ở quận Gò Vấp (TP.HCM), các cò đều đưa đến gặp Đại úy Minh của công an quận này.

Trên số trước, báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh việc bán suất làm CCCD với giá 500.000 đồng. Sau khi thu tiền, cò sẽ dắt vào cửa sau khu vực làm CCCD và đi thẳng vào phòng gặp Đại úy Lê Ngọc Minh, thuộc Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an quận Gò Vấp.

“Đưa hộ khẩu ra làm liền”

Vào sáng 17-4-2021, sau khi thỏa thuận trước, chúng tôi được hướng dẫn vào tiệm Tuấn Việt 588 chuyên cà số xe, gắn biển số xe, bán bảo hiểm xe bên hông trụ sở Công an quận Gò Vấp.

Ngồi chờ chừng 10 phút, một cò khoảng 40 tuổi xuất hiện lấy CMND phôtô của chúng tôi mang vào bên trong trụ sở công an. Vài phút sau, ông này quay ra đòi 500.000 đồng rồi ra hiệu “Đi theo em”.

Ngày 24-4-2021, rất đông người dân đến trụ sở Công an quận Gò Vấp làm CCCD. Ảnh: NT - NY

Người này dẫn đi thẳng vào cổng Đội CSGT và Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an quận Gò Vấp, đi thẳng vào bên trong cửa hông.

Người này lấy tay che miệng châm thuốc rồi chỉ tay: “Thấy phòng số 2 không? Mở cửa ra gặp anh Minh nha. Đưa hộ khẩu ra làm liền” - người này nói nhỏ, chỉ đủ vừa hai người nghe.

Ngày 24-4-2021, chúng tôi đưa cho cò 500.000 đồng để được vào thẳng phòng nhập liệu.

Chúng tôi yên lặng làm theo hướng dẫn, đi chừng 20 bước chân là tới phòng ông Minh. Lúc này, bên trong khu vực làm CCCD, tiếng cán bộ đọc số, tên người dân đang xếp hàng vẫn vang lên đều đều.

Mở cánh cửa khép hờ, chúng tôi vào bên trong, nói “Cho gặp anh Minh”. Một người đàn ông mặt áo thun trắng đang chăm chú bên màn hình vi tính nói “Là tôi” rồi bước lại. Sau đó ông Minh hỏi các câu về nhân thân theo thủ tục để nhập liệu và nhanh chóng bảo ra ngoài chờ gọi tên để được chụp ảnh, lăn vân tay.

Ngày 17-4-2021, cò lấy 500.000 đồng và hộ khẩu rồi đưa chúng tôi vào phònggặp Đại úy Minh để làm CCCD.

Với 500.000 đồng chi cho cò, chúng tôi không phải vạ vật chờ bốc số, đợi gọi tên như những người ngồi đợi hàng dài trước phòng chờ làm CCCD.

Các cò chào mời và đều chỉ “đến chỗ anh Minh”

Liên tục trong các ngày 20-4-2021, 24-4-2021..., chúng tôi gặp nhiều cò và họ đều chỉ đến chỗ Đại úy Minh.

Sáng 20-4-2021, một người đàn ông làm nghề xe ôm đậu xe trước Công an quận Gò Vấp tiếp cận chúng tôi mời làm CCCD “dịch vụ”. Người này hỏi: “Có làm dịch vụ thì nó dắt vô cho làm”.

Một tài xế xe ôm tiếp cận chúng tôi nhận làm CCCD “dịch vụ”.

Sau đó, ông gọi điện thoại, hỏi ai đó: “Dắt vô làm chứng minh được không” rồi quay sang chúng tôi nói: “Nói tên người làm chứng minh là gì, tiền bạc tính sau”.

Sau khi chúng tôi cung cấp nhân thân của người làm CCCD, ông này tiếp tục gọi điện thoại cho ai đó rồi yêu cầu chúng tôi vào trong ngồi. “Nghe kêu tên thì đi làm, khỏi bốc số... vào gặp rồi nhập dữ liệu lên máy luôn”.

Theo hướng dẫn, chúng tôi đi theo người đàn ông vào bên trong lối cửa hông của trụ sở Công an quận Gò Vấp, sau đó ông này dẫn chúng tôi vào sâu bên trong, chỉ hướng phòng số 2, nơi Đại úy Minh làm việc.

Theo tìm hiểu của PV, người này thường túc trực trước khu vực làm giấy tờ xe, biển số xe tại Công an quận Gò Vấp.

Tin nhắn của cò dặn dò vào gặp Đại úy Minh. Ảnh: NT - NY

Tiếp đó, sáng 24-4-2021, một nam thanh niên lại gặp chúng tôi, nhận làm dịch vụ. Sau đó nhắn tin: “Anh cầm CMND và hộ khẩu vô phòng số 2 gặp anh Minh. Đừng nói gì hết nha, tiền bạc đừng có đưa luôn nha. Chỉ gặp anh Minh thôi nha”. Chúng tôi tiến vào bên trong gặp ông Minh đang ngồi sau máy nhập liệu và người này hỏi một số câu hỏi để điền thông tin. Tuy nhiên, chúng tôi lấy cớ vướng thủ tục đang ly hôn nên chưa làm.

Thực tế, thời điểm tháng 4-2021, các cò làm CCCD xuất hiện trước trụ sở Công an quận Gò Vấp gần như công khai và khi chúng tôi đặt vấn đề nhờ vả, các cò đều chỉ đến một nơi là Đại úy Minh để làm CCCD “dịch vụ”.

Hiện Công an quận Gò Vấp đã tạm đình chỉ công tác với Đại úy Minh để xác minh, thực hiện quy trình xử lý kỷ luật. Công an quận cũng đang làm rõ những người có liên quan đến đường dây “bán suất”, làm nhanh CCCD “dịch vụ” này để xử lý theo quy định, như chỉ đạo của Phó Giám đốc Công an TP.HCM Nguyễn Sỹ Quang.

Nguồn: https://plo.vn/dieu-tra-dich-vu-lam-cccd-o-go-vap-tat-ca-deu-quy-ve-can-bo-cong-an-ten-minh-post...Nguồn: https://plo.vn/dieu-tra-dich-vu-lam-cccd-o-go-vap-tat-ca-deu-quy-ve-can-bo-cong-an-ten-minh-post686800.html