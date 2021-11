Tạm giam bác sĩ trục lợi từ việc tiêm vắc-xin phòng Covid-19

Thứ Tư, ngày 17/11/2021 15:28 PM (GMT+7)

Bác sĩ cùng bảo vệ trung tâm y tế móc nối thu tiền chích ngừa Covid-19 của người dân.

Ngày 17/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã thực hiện Lệnh bắt bị can, tạm giam 03 tháng đối với Nguyễn Thái Hiệp (31 tuổi, HKTT huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) là bác sĩ tại Trung tâm y tế thị xã Tân Uyên do có sai phạm trong việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 để trục lợi.

Nguyễn Thái Hiệp

Theo điều tra, tháng 8/2021, trong lúc dịch bệnh đang hoành hành, Hiệp cùng đối tượng Lê Văn Thắng (24 tuổi, quê Đồng Tháp, là người giữ xe của Trung tâm y tế TX Tân Uyên) đã ra giá thu tiền chích vắc xin ngừa Covid-19 với giá 600.000 đồng/người cho nhiều người dân trên địa bàn.

Ngày 24/8, đối tượng Thắng tự ý mở cổng sau của Trung tâm y tế thị xã Tân Uyên cho 10 người dân đi vào trong để được tiêm vắc xin ngừa Covid-19. Khi Thắng đang nhận số tiền là 10.200.000 đồng thì bị lực lượng Công an thị xã Tân Uyên bắt quả tang.

Trung tâm y tế thị xã Tân Uyên - nơi xảy ra vụ việc

Làm việc với cơ quan Công an, Thắng khai nhận đã móc nối Nguyễn Thái Hiệp là bác sĩ Khoa Kiểm soát dịch bệnh của Trung tâm y tế thị xã Tân Uyên để ra giá và tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cho 42 người với tổng số tiền là 17.500.000 đồng. Số tiền thu được cả hai chia nhau tiêu xài.

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Tân Uyên đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Văn Thắng về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”; Nguyễn Thái Hiệp về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”.

Làm việc với cơ quan chức năng, Nguyễn Thái Hiệp đã khai nhận toàn bộ hành vị phạm tội.

